Javier Aguirre: "Nunca sentí que el equipo me había abandonado"

El entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, celebró "una gran noche copera" en Son Moix este miércoles para lograr el billete a semifinales ante un Girona que les había metido cinco goles en Liga, consciente de que necesitan mejorar en la competición doméstica. "Siempre entre colegas se agradece el elogio. Estamos en el día a día y sabemos lo que tenemos e intentamos hacer, nos damos cuenta cuando sale bien y cuando sale mal. Las derrotas son culpa de los entrenadores y las victorias las merecen los jugadores", dijo en rueda de prensa, después de que Míchel reconociese la derrota. "Nos metió cinco en la Liga y nos pasó por encima, los jugadores tenían ganas de pasar, le salía por los poros. La expulsión nos giró todo", añadió un Aguirre que se refirió al delicado momento que atravesó el Mallorca durante el primer tramo de campaña. El 'Vasco' recordó las preguntas sobre su futuro. "Es mi trabajo, vivimos así, mi mujer y yo, la gente que traje, sabes que te queda un día menos. La posibilidad de que te echen es latente, eres el primero en darte cuenta cuando las cosas no van bien. Son rachas, siempre lo he dicho, y confío en el equipo", dijo. "Nunca sentía que el equipo me había abandonado. Aunque estuvimos 10 partidos sin ganar. Pudimos corregir y vamos bien ahora. Sigue siendo una posición no muy grata en la Liga. En Copa nos metemos en una semifinal, pero se lo debíamos a la afición, ahora falta ver el rival, y será a ida y vuelta. La gente merecía un día de Copa", añadió. Por otro lado, Aguirre se refirió a la gran actuación de su equipo, goleando al líder de la Liga hasta que todo se torció con el penalti y la expulsión de Raíllo en el minuto 67. "El guion perfecto hasta la expulsión. El equipo estaba metido, gol espectacular de Abdón, el penalti del VAR, 3-0 en la primera parte. Todo iba bien, ellos nos iban a someter en la segunda parte, tiene muchas cosas el Girona", apuntó. "La segunda parte quizá la fatiga y ya con el penalti y la expulsión pedimos la hora. Estaba sufriendo con el 3-2. Tengo tres semifinales con esta, gané una y perdí otra. Merecíamos una noche buena como esta, estar conectados y que nos saliera todo bien, hablo de la primera parte. Al final se logró el pase a la semifinal, estar en el sorteo me da mucho gusto", añadió. Por otro lado, el técnico mexicano recordó que les "hacen falta puntos en Liga", lamentó la falta de "intimidad" con los audios del VAR o de dentro del vestuario, y elogió a Abdón Prats, héroe de Palma una noche más. "Ha venido creciendo, mejorando en muchos aspectos, se merece jugar, pero tiene al lado a Muriqi y Larin", terminó.