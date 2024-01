Gabriela Guillén sentencia a Bertín Osborne tras visitar a su nieta y no a su hijo: "¿Qué quieres que te diga?"

24/01/2024 Gabriela Guillén EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Bertín Osborne ha reaparecido tras la demoledora entrevista de Gabriela Guillén en '¡De viernes!', en la que contó como rompió su relación con ella a raíz de enterarse de que estaba embarazada y anunció que, a pesar de que el artista no quiere saber nada de su hijo ni ejercer de padre, ya ha iniciado los trámites para hacerle al niño las pruebas de paternidad. El presentador ha viajado desde Sevilla -donde se refugia en su finca desde hace meses- a Madrid para conocer a su nueva nieta, hija de Claudia Osborne, que nació este lunes 22 de enero en la Clínica Ruber Internacional. Orgulloso abuelo, Bertín acudía presto y veloz al hospital para verle la carita al nuevo miembro de su familia, Violeta, esquivando a las cámaras al llegar en coche hasta la puerta del centro. Y, es inevitable, muchos han criticado al cantante por seguir sin dar el paso de conocer a su presunto hijo a pesar de encontrarse en Madrid, a escasos kilómetros de Gabriela y del pequeño. Ajena a este último 'desplante' de Bertín tanto a ella como a su bebé, la paraguaya ha disfrutado de una tarde de compras con su madre y el niño -al que llevó maternalmente en brazos tapadito con una toquilla durante gran parte de la jornada- en diferentes tiendas de lujo. Tras dar la enhorabuena a Claudia por su reciente maternidad, Gabriela prefería no pronunciarse sobre la presencia de Bertín en Madrid y le lanzaba un enigmático mensaje: "Tiempo al tiempo". Y ha sido al regresar a su domicilio junto a su bebé y a su madre cuando Gabriela se ha desmarcado entre risas del desprecio del presentador al no ponerse en contacto con ella para conocer al niño y sin embargo sí visitar a su nieta recién nacida en el hospital: "Pregúntaselo a él ¿qué quieres que te diga? Vamos" ha sentenciado risueña y dejando claro que no le importa lo que haga Bertín. Por si quedase alguna duda, la fisioterapeuta ha negado que este gesto sea un 'zasca' para ella. "Ay no, ¡Dios mío" ha exclamado, repitiendo de nuevo su felicitación a Claudia por el nacimiento de su niña.