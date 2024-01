Familiares de rehenes secuestrados por Hamás critican la inacción de Cruz Roja por el suministro de medicinas

07/01/2024 January 7, 2024, Berlin, Germany: Protesters rallied in the German capital on January 7, 2024, to denounce antisemitism and extremism. The protest at Steinplatz near the Berlin University of the Arts was organized under the banner ''Against all antisemitism and extremism.'' Speakers at the rally condemned recent incidents of antisemitism and extremism in Germany, calling for a united front against these ideologies. They emphasized the importance of solidarity among different groups and communities in combating hate and intolerance. ''Three months after the horrific events of October 7, we must remain vigilant and stand strong against antisemitism and extremism,'' said one speaker. ''We must communicate that these ideologies have no place in our society.'' The protest drew diverse people, including students, activists, and community members. Participants held signs with slogans such as ''No to antisemitism'' and ''Solidarity against extremism.'' Some protesters carried posters with pictures of Israelis still held hostage by Hamas. POLITICA Europa Press/Contacto/Michael Kuenne

Un grupo de familiares de los rehenes secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han criticado este jueves la inacción del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) con respecto al suministro de medicamentos en virtud del acuerdo entre Israel y el grupo islamista. "Sabemos que hasta ahora la Cruz Roja en los 112 días que llevamos de guerra no ha ido a ver a los rehenes. Los rehenes no están recibiendo la medicación que necesitan", ha explicado Tal Wax, sobrina del secuestrado Keith Siegel, de 64 años, durante un encuentro con la prensa en Madrid. Ziv Abod, superviviente del ataque en el festival de música electrónica celebrado en el sur de Israel y novia del secuestrado Elia Cohen, de 26 años, ha asegurado que no han recibido respuesta por parte de la Cruz Roja con respecto a ningún tipo de ayuda. El Gobierno de Benjamin Netanyahu anunció en enero un acuerdo, gracias a la mediación de Qatar, con el grupo islamista para suministrar medicamentos y ayuda humanitaria a la población palestina. La polémica se desató después de que Hamás afirmara que el Ejército israelí no inspeccionaría los cargamentos. Wax se encontraba en Tel Aviv cuando recibió la noticia de que su tío y su esposa, Aviva Siegel, liberada en noviembre por el acuerdo entre el Gobierno israelí y Hamás, habían sido capturados como rehenes del kibutz Kfar Aza el 7 de octubre. Por su parte, Abod escapó del festival en coche y buscó refugio en un búnker junto con otras 29 personas. Más de 40 milicianos de Hamás atacaron el lugar con granadas y, posteriormente, tirotearon a los supervivientes, si bien ella pudo sobrevivir fingiendo estar muerta bajo un montón de cuerpos. CRÍTICAS A QATAR, LA UE Y A LA UNRWA Debido a la incertidumbre existente, parte de las críticas de los familiares han recaído en la responsabilidad que tiene Qatar de garantizar que el suministro llegue a los rehenes, así como en la Unión Europea y en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA). "Si Qatar decide que todos los rehenes deben ir a casa, estarían en casa mañana. Qatar ha dado a Hamás 315 millones de euros al año a esta organización. Es el principal financiador de organizaciones terroristas", ha resaltado Calev Myers, fundador de Voice for Freedom, una coalición de más de 350 asociaciones que organiza eventos con familiares de los secuestrados por toda Europa. Myers ha recordado que Qatar invierte "mucho dinero" en Europa y ha puesto el ejemplo del anuncio que realizó el emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani durante su visita a Madrid en mayo de 2022 de un incremento de 5.000 millones de dólares en inversiones en España. Por otro lado, Tax ha puesto el foco en el papel de la UNRWA, aludiendo a que, según "testimonios de los propios rehenes", ha habido secuestrados que han sido movidos por Hamás en numerosas ocasiones a "casas de profesores" de esta agencia de la ONU. Así lo ha corroborado también Myers, quien ha indicado que el 70 por ciento de los trabajadores de la UNRWA han sido "identificados con Hamás". "Muchas veces en los últimos 10 años se han encontrado armas en ambulancias de la UNRWA, misiles en clínicas", ha detallado. Asimismo, Myers ha resaltado que en el sistema educativo palestino "enseñan que los judíos son cerdos y monos". "Eso necesita cambiar si queremos ver una paz real en el futuro y desafortunadamente esa educación ha sido financiada con dinero de la Unión Europea", ha indicado, agregando además que "Naciones Unidas es definitivamente un cómplice de Hamás".