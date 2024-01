Fabiola Martínez no desvela si ha hablado ya con Claudia Osborne tras dar a luz a su segunda hija

25/01/2024 FABIOLA MARTÍNEZ. En las últimas semanas el nombre de Fabiola Martínez ha sonado con fuerza en los medios de comunicación porque, al parecer, no solo estaría abierta al amor sino que se ha dejado ver por las calles de Madrid muy bien acompañada. Tras su divorcio con Bertín Osborne hace 3 años, la empresaria estaría dispuesta a encontrar de nuevo a un hombre con el que compartir su vida. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

En las últimas semanas el nombre de Fabiola Martínez ha sonado con fuerza en los medios de comunicación porque, al parecer, no solo estaría abierta al amor sino que se ha dejado ver por las calles de Madrid muy bien acompañada. Tras su divorcio con Bertín Osborne hace 3 años, la empresaria estaría dispuesta a encontrar de nuevo a un hombre con el que compartir su vida. Sin embargo, esta semana Claudia Osborne daba a luz a su segunda hija y Bertín Osborne se dejaba ver en la clínica para estar al lado de su hija y conocer a su nieta... y las cámaras esperaban que el presentador acudiese al domicilio de Gabriela Guillén para conocer a su hijo... pero no fue así. Hemos podido hablar con Fabiola y le hemos preguntado si ha podido ver a Claudia o si ha hablado con ella tras el nacimiento de su segunda hija y lo cierto es que nos ha llamado especialmente la atención su actitud porque no ha querido desvelar si se ha puesto en contacto con ella. Además, le hemos preguntado por las pruebas de paternidad que Bertín se hará con el hijo de la modelo y tampoco ha querido desvelar en qué punto se encuentra este trámite. Con la excusa de que tenía el tiempo justo, Fabiola ha preferido mantenerse al margen y no desvelar si se ha puesto en contacto con los 'Osborne'. De esta manera, esta es la primera aparición pública de la que fuera colaboradora de televisión tras el nacimiento de la nueva nieta de Bertín, que conociendo la relación que mantiene con todas las hijas del cantante, seguro que ya se ha puesto en contacto con ella.