Expertos internacionales destacan que empleo relacionado con IA se dispara un 95% en México en una jornada de IPN y UNIR

24/01/2024 Expertos internacionales destacan que el empleo relacionado con la IA se dispara un 95% en México, en una Jornada celebrada por IPN y UNIR.

Destacados expertos internacionales coincidieron este miércoles, en una Jornada celebrada por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) México, en que el empleo relacionado con la inteligencia artificial crece de manera imparable en el país. En concreto, hoy existen un 95% más de ofertas laborales que hace un año, según el informe 'El Futuro del Trabajo en el área de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en México 2024', elaborado por el Observatorio del Conocimiento de UNIR. La Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) del IPN fue la sede del encuentro 'La empleabilidad de las profesiones tecnológicas', en la que prestigiosos referentes del mundo académico, tecnológico y empresarial analizaron las tendencias y el futuro de las nuevas profesiones en el país y a nivel global. "Cada vez más empresas buscan perfiles concretos vinculados a la IA. Se han analizado 7,254 ofertas en el mercado laboral mexicano de perfiles vinculados con la IA. Los tres más demandados hoy en México son el ingeniero de datos, el analista de datos y el científico de datos, aunque la demanda de empleo en inteligencia artificial es muy transversal a todos los sectores", ha destacado Jorge Torres Jiménez, director de la Escuela de Superior de Ingeniería y Tecnología de UNIR. El encuentro ha comenzado con las palabras de bienvenida de Ana Lilia Coria Páez, secretaria de Investigación y Posgrado del IPN; y de Rafael Puyol Antolín, presidente de UNIR. En la inauguración de la Jornada también estuvieron acompañados por Francisco David Mejía Rodríguez, rector de UNIR México; María del Carmen Villegas, coordinadora de Programas Institucionales del IPN; Andrés Ortigoza, director general de la ESCOM; y Itzamá López Yáñez, director del Centro de Investigación y Desarrollo en Cómputo (CIDETEC) de IPN. Durante su intervención, Rafael Puyol Antolín aseguró que "estamos viendo cómo la IA afecta ya no solo a los empleos mecanizados, sino también a los creativos. El ejercicio de muchas profesiones ya es alcanzado por la IA generativa. Por ello, la educación debe enfrentar nuevos desafíos. Uno de los grandes retos es ofrecer una formación sólida. Las universidades deben brindar capacidades tecnológicas pero también formación ética, que se torna imprescindible". Asimismo, aseguró que esa formación debe apostar por las capacidades transversales. "Las universidades deben convertirse en centros de formación continua para formar en nuevas capacidades. Quiero agradecer al IPN por su acogida a UNIR en esta casa", dijo. Posteriormente fue el turno de palabra Ana Lilia Coria Páez. Afirmó que la Inteligencia Artificial ha propiciado una revolución en el ámbito laboral, pero en medio de los avances es crucial recordar que la esencia de cualquier progreso radica en la singularidad humana y su creatividad, empatía y habilidades cognitivas. Ante científicos y académicos reunidos en el auditorio de la ESCOM del IPN, la funcionaria destacó que la Inteligencia Artificial puede ser una aliada poderosa y la verdadera riqueza está en cómo se fusionan las habilidades con la tecnología para crear un futuro laboral más reflexivo, ético y humano. "La inteligencia artificial, indudablemente, ha marcado una revolución en el ámbito laboral. Sin embargo, en medio de los avances tecnológicos, es crucial recordar que la esencia de cualquier progreso radica en la singularidad humana. Nuestra creatividad, empatía y habilidades cognitivas únicas, son lo que celebramos el día de hoy, la capacidad humana para imaginar, colaborar y afrontar los desafíos con ingenio y comprensión". "En este nuevo capítulo que nos abre la tecnología, los hizo a todos ustedes no solo abrazarla, sino a nutrir las habilidades que nos definen como seres humanos. La inteligencia artificial puede ser una aliada poderosa, pero la verdadera riqueza está en cómo fusionamos nuestras habilidades con la tecnología para crear un futuro laboral que sea reflexivo, ético y profundamente humano", refirió. EL FUTURO DEL TRABAJO. En el siguiente tramo del evento, Jorge Torres Jiménez presentó el informe 'El Futuro del Trabajo en el área de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en México 2024'. Antes de desglosar las conclusiones del mismo, explicó cuál es la función del Observatorio del Conocimiento que creó UNIR, el organismo encargado de elaborar el estudio. Este organismo emplea tecnologías de vanguardia, como la inteligencia artificial y la minería de texto, para realizar estudios exhaustivos del mercado laboral a nivel global. Con una base de datos que abarca más de 100 millones de registros de los principales portales de empleo en más de 20 países, entre los que se encuentra México, el Observatorio realiza un análisis diario de las nuevas ofertas de empleo, identificando tendencias clave y patrones emergentes en el mercado laboral. "Este informe pone un énfasis particular en las ofertas de empleo publicadas en México entre el 1 de enero de 2023 y el 15 de enero de 2024. De las 205,038 ofertas registradas en este período, 7,254 están directamente relacionadas con la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Los sectores en los que la IA está generando mayor impacto son y -por tanto- mayor oferta de empleo son tecnología, hardware y sorfware, servicios financieros, alimentos, manufactura, marketing, retail, y business consulting", indicó Torres. Asimismo, señaló: "El compromiso de UNIR con la vanguardia educativa y la empleabilidad de sus egresados se refleja en la rápida respuesta a las necesidades del mercado laboral que el Observatorio del Conocimiento ha identificado. La capacidad de nuestra universidad para adaptar y desarrollar programas académicos en consonancia con estas necesidades garantiza que los estudiantes estén equipados no solo para ingresar al mercado laboral sino para liderar y moldear su futuro", aseguró el experto. CÓMO REDEFINIR LA FORMACIÓN Y LAS HABILIDADES PROFESIONALES. Posteriormente, se realizaron diversas mesas redondas. En la denominada "La evolución del mercado laboral y las nuevas profesiones: inteligencia artificial, desarrollo de SW, Visual Analytics, matemáticas aplicadas, DevOps, y ciberseguridad" participaron Amadeo José Argüelles Cruz, investigador del IPN; Rubén González Crespo, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado y catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de UNIR; Mauricio Zajbert, head of Customer Solutions Manager en México de Amazon Web Services; y Omar Shatagua Jurado Sánchez, lead QA Engineer de Thomson Reuters. Moderó este segmento Jorge Torres Jiménez. Tras un breve descanso tuvo lugar la disertación de Juan Humberto José Sossa Azuela, investigador de la Red de Inteligencia Artificial / Ciencia de Datos del IPN, quien habló sobre los "desafíos de la profesión del ingeniero". En el siguiente segmento del evento se realizó el panel sobre "Vinculación de instituciones de educación superior y empresas". Moderado por Itzamá López Yáñez, director del Centro de Investigación y Desarrollo en Cómputo (CIDETEC) de IPN, participaron del mismo Abril Uriarte, investigadora de la Red de Inteligencia Artificial del IPN; Claudia Landeros, directora de RRHH de Neoris; y César Raúl Cárdenas, director de Ingeniería de UNIR México. Finalmente fue el turno de las conclusiones de la jornada, celebrada en formato híbrido (tanto presencial como en línea) que contó con la asistencia de decenas de personas, ya sea desde el auditorio de la ESCOM o desde sus dispositivos digitales. La clausura estuvo a cargo de Rafael Puyol; Francisco David Mejía Rodríguez; y Raúl Homero Martinez, secretaría general del IPN.