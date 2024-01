Eugenia Osborne reacciona a la felicitación de Gabriela Guillén y revela cómo está su padre

14/11/2023 Eugenia Osborne. Tras la tormenta llega la calma. Y el dicho se vuelve a cumplir una vez más en el caso de Bertín Osborne, que tan solo 3 días después de que Gabriela Guillén arremetiese contra él en televisión y revelase que ya ha iniciado los trámites para demostrar que el bebé es suyo, celebra el nacimiento de su octava nieta. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Tras la tormenta llega la calma. Y el dicho se vuelve a cumplir una vez más en el caso de Bertín Osborne, que tan solo 3 días después de que Gabriela Guillén arremetiese contra él en televisión y revelase que ya ha iniciado los trámites para demostrar que el bebé es suyo, celebra el nacimiento de su octava nieta. Claudia Osborne se convertía en madre por segunda vez de una niña llamada Violeta este lunes 22 de enero y, demostrando la maravillosa relación que mantiene con su hija, Bertín viajaba de Sevilla a Madrid para conocer al nuevo miembro de la familia. Un gesto que ha llamado especialmente la atención, después de que el presentador no moviese ficha cuando hace apenas 3 semanas nació su presunto hijo junto a Gabriela, a la que ni siquiera ha llamado para darle la enhorabuena por su maternidad o preguntarle por el bebé. Indiferente a este desaire de Bertín, la paraguaya se dejaba ver en la tarde de este miércoles disfrutando de una jornada de compras con su madre y su pequeño, y no dudaba en felicitar a Claudia por el nacimiento de su segunda hija a pesar de que cuando ella fue madre las hijas del cantante no se pusieron en contacto con ella. Un gesto que ha pillado por sorpresa a Eugenia Osborne, que ha reconocido ante las cámaras de Europa Press que "no sabía" que Gabriela había dado públicamente la enhorabuena a su hermana tras la llegada de la pequeña Violeta. "Pero gracias" ha respondido con educación, dejando en el aire si su padre se plantea llamar a la modelo para conocer al bebé aprovechando que se encuentra en Madrid. "Mi padre está muy bien, muy contento, muy bien. Está muy emocionado y sobre todo muy contento por Claudia, y la verdad es que estamos todos muy bien" ha asegurado, dejando entrever que en nada le ha afectado a Bertín la entrevista de Gaby en '¡De viernes!'. Sobre cómo están la mamá y su recién nacida, Eugenia desvela que su hermana "está muy bien y muy tranquila. Y la niña es guapísima. Está sanísima también y, nada". "Micaela está feliz, no para de decir bebé, bebé, bebé y hace sh cuando está durmiendo. Muy graciosa" nos ha contado cuando le hemos preguntado cómo se ha tomado la hija mayor de Claudia -que tiene un año y medio- la llegada del nuevo miembro de la familia.