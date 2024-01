El Supremo de Comoras ratifica la victoria de Azali Assoumani en las presidenciales pese a denuncias de fraude

MORONI, Jan. 17, 2024 -- File photo taken on Jan. 12, 2024 shows incumbent President of the Comoros Azali Assoumani giving a speech in a pre-election rally in Moroni, capital of Comoros. Incumbent President of the Comoros Azali Assoumani has won the presidential election by garnering over 60 percent of the votes, according to preliminary results released Tuesday by the country's Independent National Electoral Commission.,Image: 837913839, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Wang Guansen / Xinhua News / ContactoPhoto

El Tribunal Supremo de Comoras ha ratificado la victoria en primera vuelta del actual presidente del país, Azali Assoumani, en las elecciones presidenciales en las que consiguió el 57,2 por ciento de los votos, pese a las denuncias de fraude por las que la oposición se ha unido para rechazar los resultados y denunciar una "deriva dictatorial". Tras conocer la decisión del tribunal, Assoumani ha agradecido "al pueblo comorano la confianza que ha demostrado" al reelegirle: "Juntos, sigamos trabajando para llevar a nuestro país hacia el horizonte de 2030", ha señalado a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, recordando que permanecerá en el poder hasta 2029. La cifra del presidente en funciones ha caído de un 63 a un 57 por ciento entre los resultados de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) y los resultados definitivos. No obstante, las dudas planteadas sobre la integridad del proceso electoral han surgido de nuevo este miércoles cuando la tasa de participación se ha cifrado en un 56,44 por ciento, cuando la CENI había indicado que solamente el 16 por ciento de la población había acudido a las urnas. Después de Assoumani, candidato del partido Convención para la Renovación de Comoras (CRC), se encuentra Salim Issa Abdalá, que ha obtenido el 11 por ciento (frente al 20 registrado por la autoridad electoral) como aspirante del principal partido de la oposición, Juwa. Por detrás se encuentran los otros cuatro candidatos, Daudu Abdalá Mohamed, con el 10,2 por ciento; el candidato independiente Burhane Hamidu, con el 10,06 por ciento; Muigni Baraka Said Soilihi, con el 10,02 por ciento; y Abubdu Soefo, que se ha quedado con el 1,6 por ciento de los apoyos. Estos cinco rivales de Assoumani han publicado un comunicado conjunto en el que han denunciado "enérgicamente" la decisión del Supremo y han reafirmado "que la lucha contra esta farsa electoral aún no ha terminado". "Rechazamos estos resultados de plano", han afirmado. "Los candidatos que pensamos que podríamos asistir a un aumento a favor del respeto de los hechos y del derecho por parte del Tribunal Supremo, lamentablemente vemos que la deriva dictatorial ha decidido lo contrario", han señalado al tiempo que han subrayado que la opinión pública ha "tomado nota de los caóticos resultados provisionales anunciados por la CENI que no dejan lugar a dudas sobre las múltiples manipulaciones que alimentaron un fraude masivo en las elecciones". Con todo, han hecho un llamamiento a sus votantes y simpatizantes "a movilizarse y unirse a nosotros para hacer valer los resultado auténticos que dieron la papeletas del 14 de enero de 2024, tanto para la votación presidencial como para la elección de los gobernadores", han manifestado. El actual mandatario, de 64 años, llegó al poder en 1999 mediante un golpe de Estado y se impuso en las elecciones de 2002 y de 2016 en el que debía ser su último mandato. Sin embargo, en 2018 se eliminaron las restricciones a la reelección tras un referéndum de reforma constitucional que le permitió presentarse de nuevo y ganar las elecciones de 2019. Comoras ha vivido unos 20 golpes de Estado desde su independencia de Francia, en 1975, lo que ha provocado "una prolongada inestabilidad política y un desarrollo económico atrofiado", según recoge el World Factbook de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, la CIA. Los datos del Banco Mundial apuntan a que un 45 por ciento de los 836.774 habitantes del archipiélago viven por debajo del umbral de la pobreza y un porcentaje similar sufre inseguridad alimentaria.