El Supremo de Birmania ordena poner a la venta la casa de la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi en Rangún

El tribunal Supremo de Birmania ha ordenado este jueves poner a la venta la vivienda familiar de la antigua líder 'de facto' del país y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, que lleva ya tres años encarcelada y cuyo partido, la Liga Nacional para la Democracia (NLD) ganó las elecciones de noviembre de 2020, según ha denunciado en reiteradas ocasiones la oposición. La casa, que se encuentra en la ciudad de Rangún, será subastada el próximo mes de marzo, según ha indicado el tribunal, controlado por la junta militar que gobierna el país asiático desde el golpe de Estado de febrero de 2021, según informaciones recogidas por el portal de noticias The Irrawaddy. No obstante, el equipo legal de Suu Kyi no ha logrado todavía reunirse con la activista, que fue detenida el mismo día del golpe de Estado y condenada posteriormente a 33 años de prisión por diversos cargos. Desde entonces, la política birmana se encuentra encarcelada en la prisión de Naipyidó. Suu Kyi estuvo bajo arresto domiciliario durante 15 años bajo el régimen militar anterior en una vivienda situada en Rangún, si bien la propiedad ha sido durante décadas origen de una disputa familiar entre la premio Nobel de la Paz y su hermano mayor, que la demandó en el año 2000 alegando que la casa era suya. Aunque el caso fue desestimado por la Justicia, el hermano presentó una segunda demanda exigiendo la copropiedad del inmueble y, en 2016, un tribunal de Rangún dictaminó que Suu Kyi era la propietario del edificio y la mitad del terreno, mientras que el otro inmueble situado en la propiedad y el resto del terreno pertenecían a su hermano. En enero de 2019, el hermano recurrió al Supremo para solicitar la salida a subasta de la residencia en cuestión, que ahora ha fallado a su favor. El Gobierno paralelo de Unidad Nacional declaró la residencia patrimonio cultural nacional en septiembre de 2022.