Condenado a 4 meses de prisión un exasesor de Trump por desacato a comisión que investiga el asalto al Capitolio

Peter Navarro, antiguo asesor del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, ha sido condenado este jueves a cuatro meses de prisión por desacato al no cumplir con una citación de la comisión del Congreso que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero. El juez de distrito de Columbia Amit Mehta también ha fijado una multa de 9.500 dólares. "Usted no es una víctima. Usted no es objeto de una persecución política. Estas son circunstancias creadas por ti", ha resaltado, según ha recogido la cadena CNN. El exasesor de Trump ha recurrido la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito del distrito de Columbia. Steve Bannon, antiguo asesor del magnate, también fue condenado en 2022 a cuatro meses de prisión por desacato al Congreso. El fallo se produce después de que Navarro fuera condenado el pasado mes de septiembre por un juez federal por dos delitos menores de desacato al Congreso, uno de ellos por negarse a facilitar documentación y el otro por saltarse una vista de la comisión. La misión principal de la comisión es dilucidar el papel que tuvieron Trump y sus aliados durante aquellos días en los que alentaron a tomar el Congreso para interrumpir el proceso que confirmaba su derrota frente al actual presidente, Joe Biden, en las elecciones de noviembre de 2020.