Chus Mateo: "A veces hay que bajar un poco las revoluciones"

Madrid, 25 ene (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid de baloncesto, se mostró satisfecho por la victoria cosechada por su equipo en la Euroliga en casa contra el Olympiacos griego aunque lamentó el alto ritmo de la segunda parte que el cuadro heleno aprovechó para recortar gran parte de la gran diferencia de la que disponía el combinado español.

"En ocasiones esas ganas de agradar y de hacerlo todo perfecto nos lleva al equívoco de querer el showtime en todo momento, y eso no tiene que ser así. Tenemos que elegir bien nuestros tiros, ha habido tiros en la segunda parte que hemos hecho contestados cuando todavía quedaba mucha posesión por jugar y eso a mi no me gusta, ellos lo saben", dijo en rueda de prensa.

"A veces hay que bajar un poco las revoluciones, que en ocasiones nos llevan a cometer demasiadas pérdidas. Muchas veces estas se compensan con las asistencias, si doy asistencias puedo permitirme alguna pérdida de más y si recupero balones también. Ese ritmo nos gusta, pero en ocasiones hay que saber elegir cuándo sí y cuándo no", opinó.

Por todo ello consideró que hubo "dos partes muy diferentes" y que en la primera hicieron "un partido muy redondo" y en la segunda se equivocaron "en el ritmo a la hora de jugar los ataques: "Creo que tenemos que elegir mejor el no cambiar canastas a veces y ejecutar un poco con más paciencia y más tiempo".

Eso sí, también elogió al rival: " Ellos han estado muy acertados de tres en la segunda parte y se han metido en el partido porque son un equipo extraordinario aún con bajas. Es un equipo con corazón, con orgullo, un equipo campeón. Hoy tenemos que aprender lecciones de la primera parte y de la segunda, pero estoy contento en líneas generales porque hemos vuelto a hacer por momentos un buen baloncesto".

Asimismo trató la ausencia del francés Guerschon Yabusele: "Tiene algún problemilla en las rodillas últimamente. Es una sobrecarga que no queríamos forzar. Espero que para el próximo partido esté, que su dolor vaya bajando. Es más una molestia grande que un inconveniente para dejarle fuera". EFE

cmg/apa