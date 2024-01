Zeus Tous rompe su silencio y pide apoyo para Susana Bianca tras su ruptura

27/12/2023 Zeus Tous y Susana Bianca EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Tres meses después de comenzar su relación en 'Gran Hermano VIP' Zeus Tous y Susana Bianca han emprendido caminos separados. Una inesperada ruptura que revelaba Amor Romeira -gran amiga de la modelo curvy- este fin de semana en 'Fiesta', asegurando que fue el hijo de Sara Montiel el que tomó la iniciativa de acabar con su historia de amor. El motivo, según la tertuliana, sus temores e inseguridades cada vez que su novia viajaba sola por razones profesionales, lo que provocaría fuertes discusiones entre ambos y habría acabado por dar al traste con lo suyo. Una decisión del artista que en principio no tendría marcha atrás y que habría dejado completamente destrozada a Susana, cuyas inseguridades se habrían visto acrecentadas tras este fracaso amoroso. Confirmando que no están siendo momentos fáciles para ella, la modelo compartía este martes en redes sociales una imagen del aspecto actual de su rostro, con una fuerte eczema fruto del estrés y los nervios que ha tenido en los últimos días. Lejos de 'compadecerse' de Susana, la ex de Zeus recibía poco después numerosos comentarios ofensivos, llamándola "mala persona", dudando de su dolor tras el fin de su relación e incluso deseándole la muerte. Insultos que ella no dudaba en hacer públicos y que han provocado una reacción en el hijo de Sara Montiel. El cantante ha roto su silencio en Instagram y, aunque reconoce que no es "mucho de hablar ni de escribir sobre mi vida privada" se ha visto obligado a dar un paso al frente para defender a la modelo de los ataques. "Soy consciente que dado que mi relación con Susana se gestó y se formó en un reality acabe siendo de opinión pública. Cada uno de vosotros sois libres de opinar ya que estamos en un país libre, pero por favor solo os pido con todo el cariño del mundo que esas opiniones se hagan con respeto, respeto hacia ella, se lo merece" ha asegurado. Confirmando que "la decisión de dejar la relación fue mía", Zeus ha salido en defensa de la modelo, dejando claro que "es y será una gran mujer que me dio muchas cosas buenas y momentos inolvidables" y que durante su relación "solo se preocupó de hacerme feliz y así fue". Por eso, ha pedido a sus seguidores que traten bien a Susana y la apoyen, dejando en el aire qué pasará entre ellos en un futuro y dejando entrever que su ruptura no sería definitiva: "Quién sabe qué nos deparará el tiempo... sabedor más que ninguno de vosotros que pondrá las cosas nuevamente donde tengan que estar...". "Gracias por vuestra preocupación y vuestro apoyo" ha finalizado las que son sus primeras palabras tras el fin de su relación.