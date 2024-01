Spotify añadirá información sobre sus productos y la opción de comprar directamente en la 'app' para iOS con la DMA

23/01/2024 Las novedades de Spotify, tras la entrada en vigor de la DMA y sin las restricciones de Apple. POLITICA SPOTIFY

En el marco de la entrada en vigor definitiva de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) en marzo de este año, Spotify ha anunciado que implementará nuevas formas de comunicación en la versión de la 'app' para iOS, como la posibilidad de informar sobre sus productos, un modo de pago "seguro y sencillo" y la opción de comprar directamente en la 'app', algo que antes no podía ofrecer debido a las reglas de la App Store. La Ley de Mercados Digitales es una norma que busca promover un mercado tecnológico más justo y competitivo. Para ello, establece nuevas reglas para empresas de este sector que son consideradas como controladoras o 'gatekeepers', como es el caso de Google y Apple. Según estas reglas, las compañías deben asumir una serie de obligaciones y prohibiciones que garanticen una competencia justa en el sector digital. Así, esta regulacoión dispone que dichas empresas tienen una serie de responsabilidade, como compartir sus datos, incluir enlaces en sus servicios que lleven a los usuarios a otros competidores del sector y hacer que sus servicios sean interoperables con otras aplicaciones de empresas rivales. Si bien la DMA comenzó a entrar en vigor en mayo del pasado año 2023, las compañías consideradas 'gatekeepers' fueron nombradas oficialmente el 6 de septiembre de 2023. Entonces, se indicó que estas disponían de seis meses para cumplir con los requisitos de esta ley, lo que significa que el 6 de marzo concluye el plazo para adherirse a lo que esta estipula. En este marco, Spotify ha dado a conocer algunas novedades que comenzará a implementar en su 'app' para dispositivos iOS en la Unión Europea. Entre ellas, la comunicación directa con los usuarios sobre ofertas de suscripción y promociones, además de formas de pago seguras y sencillas; una serie de opciones que no podía ofrecer debido a las reglas impuestas en la App Store. Así lo ha compartido la plataforma de contenido en 'streaming' en una rueda de prensa a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que ha recordado que lleva "más de ocho años" en un conflicto con Apple debido a las reglas que esta compañía impone en su tienda de aplicaciones, como son la imposibilidad de ofrecer información a los usuarios sobre formas de suscripción, precios y ofertas dentro de la 'app'. Según ha explicado Spotify, estas prohibiciones ocasionan una competencia desleal con respecto a plataformas de la competencia, como es el caso de Apple Music, lo que ocasiona más dificultades para que los usuarios se suscriban o utilicen su servicio. COMISIÓN DEL 30 POR CIENTO EN LA APP STORE Uno de los puntos que denuncia la compañía es que la App Store tiene una tasa obligatoria para algunas de las aplicaciones publicadas en la tienda -entre las que se incluía Spotify-, del 30 por ciento. Es decir, por cada suscripción, la compañía sueca debía pagar a Apple dicho porcentaje. Esto ocasionó que la compañía se enfrentara a dos escenarios: o bien aumentar los precios un 30 por ciento más "sabiendo que Apple Music no estaba pagando la tarifa", repercutiendo en el coste para los usuarios o bien absorber el costo "perdiendo totalmente el margen de negocio". Finalmente, en julio de 2023, Spotify decidió dejar la aplicación de forma gratuita en la tienda de aplicaciones de Apple y permitir las suscripciones de pago a Spotify Premium fuera de la tienda de ella. Por ejemplo, mediante su página web. PROHIBICIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS Según ha detallado la plataforma de música en 'streaming', Apple ha mantenido "durante años" restricciones en la comunicación de Spotify con los usuarios. En concreto, impedía informar sobre cómo poder suscribirse a Spotify Premium, los distintos sistemas de pago, las diferencias entre planes de suscripción o las posibles promociones. "Básicamente nos prohibieron la comunicación con cualquier usuario que viniera a través de la App Store. Esto fue un impedimento para los consumidores que no estaban informados y también para nosotros y los desarrolladores", ha subrayado la directora de asuntos reglamentarios de la UE en Spotify, Olivia Regnier. Ahora, la plataforma ha anunciado que, a partir del 7 de marzo y con la entrada en vigor de la DMA, comenzarán a implementar "un nuevo Spotify en la UE", por lo que podrá comunicar información a los consumidores sin restricciones y estos tendrán la opción de realizar compras dentro de la 'app' y disponer de formas de pago "seguras y sencillas". "NUEVO SPOTIFY EN LA UE" Con todo ello, entre las novedades que implementará Spotify, la compañía ha destacado la posibilidad de ofrecer una comunicación directa en la aplicación sobre las ofertas de suscripción, actualizaciones, precios de productos y promociones de la plataforma. Es decir, podrán comunicarse "claramente" con los usuarios en la aplicación de Spotify sobre nuevos productos a la venta, campañas promocionales, clubes de superfans y próximos eventos, incluyendo cuándo salen a la venta artículos como audiolibros. Siguiendo esta línea, han subrayado que "pronto" podrán ofrecer una forma de pago "seguro y sencillo" en la aplicación, de manera que todo aquel que desee adquirir una suscripción Premium o un audiolibro, así como pasar de un plan Individual a uno Familiar, "pueda hacerlo con solo un par de clics". De hecho, según ha reiterado, actualmente no es posible ni siquiera decir cuánto cuestan las distintas suscripciones o cómo pueden los usuarios adquirirlas, algo que "para todos los que viven en la UE esto está a punto de cambiar", ha sentenciado. De la misma forma, los usuarios también podrán comprar directamente una audiolibro desde la 'app'. "Por primera vez se podrá ver el precio de un audiolibro al buscarlo, comprarlo fácilmente y empezar a escucharlo al instante", ha añadido Regnier. Finalmente, la compañía ha especificado que, gracias a la DMA, esperan que los usuarios puedan descargar otras aplicaciones y servicios de Spotify en sus iPhone sin impedimentos. Por ejemplo, ofrecer la posibilidad de descargar 'Spotify for Artists' o 'Spotify for Podcasters'. No obstante, aunque la plataforma ha remarcado que el uso de su 'app' "debería ser así de sencillo para todos los usuarios en todas partes", para ciertos mercados los usuarios seguirán encontrando "frustrantes bloqueos por culpa de Apple". "Seguiremos luchando porque liberarnos de los 'gatekeepers' significa más opciones para los consumidores y un impacto positivo para los artistas, autores, creadores y desarrolladores de todo el mundo", ha apostillado la directiva.