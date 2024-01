Siria dice que "no hay justificación" para los bombardeos de Jordania contra redes de tráfico de droga

11/11/2023 El presidente de Siria, Bashar al Assad (archivo) POLITICA Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

Las autoridades de Siria han afirmado que "lamentan profundamente" los últimos bombardeos ejecutados por la Fuerza Aérea de Jordania contra territorio sirio y ha señalado que se han saldado con la muerte de "varios civiles, incluidos niños", antes de destacar que "no hay justificación" para estos ataques. El Ministerio de Exteriores sirio ha señalado que "estos bombardeos fueron justificados como dirigidos contra elementos implicados en el tráfico de drogas a través de la frontera con Jordania", si bien ha destacado que "no hay justificación para este tipo de operaciones militares". Así, ha subrayado que las autoridades "están intentando contener" las acciones de estas bandas para que "no haya tensiones" y que "no afecten la continuada restauración de los lazos de hermandad entre ambos países", según un comunicado publicado en la cuenta del Ministerio de Exteriores sirio en la red social Facebook. "La escalada política, mediática y militar que hemos visto durante los últimos meses no es consistente con lo acordado en los comités conjuntos sobre una cooperación sincera para hacer frente a todas las violaciones, incluidas las bandas criminales que se dedican al tráfico de drogas", ha señalado, antes de lamentar que sus mensajes de cooperación con Amán "fueron ignorados". "No recibimos una respuesta de la parte jordana", ha especificado, al tiempo que ha subrayado que "Siria sigue haciendo frente al terrorismo y a todas las manifestaciones, prácticas y crímenes relacionados con el tráfico de drogas". "Trabajaremos para acabar con ello allá donde esté presente", ha destacado. En este sentido, ha recordado que el país es escenario desde 2011 de una guerra marcada por "un flujo de decenas de miles de terroristas y una enorme cantidad de armas desde países vecinos, incluido Jordania" que "provocó la muerte de miles de inocentes y causó un gran sufrimiento a la población civil y la destrucción de infraestructura". "Siria insiste en no recurrir a reacciones que afecten los intereses de los pueblos de dos países hermanos", ha manifestado Damasco, que ha reclamado "cooperación entre ambas partes, tal y como se acordó durante las reuniones relevantes entre los dos países" para "combatir todo aquello que dañe los intereses de ambas partes". Por ello, ha insistido en la necesidad de mantener "relaciones fraternales" entre ambos países, "especialmente en las complejas circunstancias que atraviesa la región". "No escatimaremos esfuerzos a la hora de coordinar y cooperar con Jordania a la hora de hacer frente a cualquier cosa que dañe los intereses de dos países hermanos, siempre respetando la soberanía, unidad e integridad de los territorios", ha zanjado. El Ejército de Jordania ha llevado a cabo varios bombardeos contra territorio sirio durante las últimas semanas en el marco de lo que describe como una "guerra" contra los grupos dedicados al narcotráfico en la región, tras un aumento de los enfrentamientos armados en la frontera. El portavoz del Gobierno y ministro de Comunicaciones jordano, Muhanad Mubaidin, afirmó recientemente que las operaciones de las bandas de narcotraficantes en la frontera de Siria suponen "la mayor amenaza a la seguridad nacional" y agregó que "la guerra con estos grupos es larga y no terminará con una redada hoy o hace un mes". Amán ha acogido durante los últimos meses varios encuentros entre ministros de Exteriores de países árabes, en los que Damasco se comprometió a "reforzar la cooperación" para luchar contra el tráfico de drogas y el contrabando, en el marco de los trabajos para la reintegración de Siria tras más de una década de aislamiento. En este sentido, Damasco se mostró dispuesto a cooperar con Jordania e Irak para identificar las fuentes de producción y distribución de narcóticos a través de sus fronteras.