Simplemente gracias: Nacional recuerda a Luis Suárez en el día de su cumpleaños

Montevideo, 24 ene (EFE).- El Nacional recordó este miércoles al cumpleañero Luis Suárez, quien en julio de 2022 retornó al equipo en el que en 2005 comenzó su carrera profesional y lo ayudó a conquistar un nuevo Campeonato Uruguayo.

"Simplemente gracias. ¡Feliz cumpleaños, @LuisSuarez9! Dejale tu saludo a Luis. #ElClubGigante", publicó el Tricolor en sus redes sociales, donde los fanáticos aprovecharon para saludar al goleador histórico de la selección uruguaya.

Campeón de América, de la Liga de Campeones de la UEFA y dos veces ganador de la Bota de Oro, Suárez anunció el 26 de julio de 2022 que tenía un preacuerdo con el Nacional y cinco días después arribó a Montevideo para defender al equipo en el que debutó como profesional y en el que ganó sus primeros títulos.

Lo hizo luego de que la hinchada del Tricolor iniciara una movida en las redes sociales, done la etiqueta #SuárezANacional se convirtió rápidamente en tendencia y fue publicada en más de 50 millones de cuentas de 35 países.

Asimismo, miles de fanáticos cambiaron su foto de perfil en la red X por una del atacante con la camiseta del conjunto uruguayo. Algunos de los que lo hicieron fueron exfutbolistas, legisladores, destacados científicos y hasta un ministro.

Dicha movida comenzó tras una declaración que Suárez dio a ESPN después de descartar la posibilidad de jugar en el River Plate argentino.

Dijo que le ilusionó el hecho de cómo lo habían querido los argentinos y encendió las alarmas del otro lado del Río de la Plata cuando destacó que le había llamado la atención la falta de interés del Nacional.

"Eso capaz que uno, como hincha del club, que salió de ahí, se siente un poco dolido, pero no es nada de que ahora me vengan a llamar o me vengan a ofrecer, porque ahora no está esa posibilidad", explicó.

Y, aunque esa declaración parecía inapelable, los fanáticos del tricolor no dudaron en comenzar la campaña para llevar al ídolo nuevamente a casa.

También lo hizo el entonces presidente del Nacional, José Fuentes, quien enseguida se puso en contacto con Suárez y luego viajó a España para convencerlo de retornar.

Nacido en la ciudad uruguaya de Salto el 24 de enero de 1987, Suárez debutó de manera oficial con la camiseta del Nacional en mayo de 2005 y se despidió en julio de 2006 luego de jugar 48 partidos, de anotar 12 goles oficiales y de conquistar en dos oportunidades el Campeonato Uruguayo.

En su vuelta, disputó 16 encuentros entre julio y diciembre de 2022 en los que marcó ocho goles y ganó otro Campeonato Uruguayo. EFE

scr/rmp/og