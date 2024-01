Sánchez anuncia que Navantia construirá en Ferrol un buque de combate para la Armada por 439 millones

01/01/1980 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante su visita a las instalaciones del astillero de Navantia, a 24 de enero de 2024, en Ferrol, A Coruña, Galicia (España). Sánchez ha visitado Ferrol, en plena precampaña de las elecciones gallegas del 18F, después de que los comités de los astilleros públicos de la ría compareciesen públicamente para reclamar más inversiones y carga de trabajo. POLITICA M. Dylan - Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles el encargo por parte del Ministerio de Defensa a los astilleros de Navantia Ferrol de un nuevo buque de aprovisionamiento de combate para la Armada, que supondrá una inversión total de 439 millones de euros. Sánchez ha destacado que esta embarcación significará una carga de trabajo de 3 millones de horas en los astilleros de Ferrol, así como la creación de 1.800 empleos entre puestos directos e indirectos. El presidente del Gobierno se ha reunido este miércoles en los astilleros de Ferrol con la dirección de Navantia, cita tras la que ha mantenido un encuentro con el comité de empresa, al que ha agradecido "su franqueza, su claridad y compromiso con la empresa". En los astilleros, ha sido recibido por el presidente de la empresa pública, Ricardo Rodríguez; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; y el portavoz del PSOE local, Ángel Mato, entre otros. No ha estado presente el alcalde de Ferrol, el popular José Manuel Rey Varela, quien este miércoles tenía agenda institucional el Fitur. En la que es su tercera visita a Navantia Ferrol, que coincide con la precampaña para las elecciones autonómicas gallegas, Sánchez se ha referido a los astilleros ferrolanos como "símbolo de la construcción naval española" y ha enmarcado su presencia en la apuesta de su Ejecutivo por la industria naval española y, singularmente, por los astilleros de Ferrol. "Hoy vamos a redoblar esa apuesta con una gran noticia", ha dicho, para señalar que este barco tendrá como base "otra unidad ya en servicio en la Armada", el buque de aprovisionamiento de combate 'Cantabria', lo que permitirá "iniciar la construcción de este navío con la máxima celeridad, a partir de un modelo ya existente y que es referencia". Todo ello, ha añadido, "incorporando los avances tecnológicos más recientes". "OPORTUNIDAD PARA LA COMARCA" En su discurso, Sánchez ha dicho que se trata de una "gran oportunidad para toda la comarca de Ferrol", con un "proyecto generador de riqueza" para el conjunto de Galicia y de España. "No solo en términos de empleo, que también, sino porque va a implicar la participación de cerca de 300 empresas españolas en la construcción de esta gran unidad y, de ellas, en torno a 185 serán de aquí, de esta tierra, de Galicia", ha dicho. El presidente del Gobierno ha enmarcado este anuncio en un "hito más" en el camino emprendido por su Gobierno para el sector, con una "alta implicación en la empresa pública naval". Además, ha sostenido que, tras años de "parón y retroceso por las razones que fuera", el sector "está llamado a ser un auténtico emblema" de la industria española. Todo ello, ha indicado, enmarcado en la "necesaria apuesta" de su Ejecutivo por la reindustrialización. "Y ese es el compromiso que estamos demostrando, no solo con las palabras, sino con los hechos", ha sostenido para destacar que, en los últimos años, esta apuesta se ha materializado en inversiones por valor de "140 millones de euros" en los astilleros de la ría de Ferrol. "Se trata de la mayor inversión realizada en un astillero de nuestro país en más de 100 años", ha afirmado para asegurar que son proyectos "emblemáticos y esperanzadores" por lo que representan en el presente y en el futuro. Así, ha puesto como ejemplo la fábrica digital de bloques, el Centro de Excelencia de Comercio Digital, así como la renovación de algunos de los edificios históricos de estos astilleros. OBJETIVO PARA LA LEGISLATURA: REINDUSTRIALIZAR En los astilleros de Navantia, el presidente socialista ha subrayado que hay que seguir "conjugando", como es su "objetivo" para esta legislatura, "el verbo reindustrializar". "Reindustrializar Ferrol, reindustrializar Galicia, reindustrializar España, reindustrializar en definitiva nuestro país en clave sostenible y en clave también digital", ha manifestado Sánchez, convencido de que "esos son los pilares sobre los cuales se va a construir la competitividad de las economías en el presente y en el futuro". Para ello, también ha incidido en la necesidad de "implicar al conjunto de la sociedad gallega" y lograr este fin desde el punto de vista económico y empresarial, pero también, como en su opinión ya hace Navantia, con "el mundo académico", al promover su colaboración con las universidades gallegas. Además, ha citado la construcción de las fragatas F-110, que implican una inversión de 4.300 millones de euros. "Este programa se va a extender, como sabéis, hasta el año 2032. Es garantía de carga de trabajo, de empleo, de inversión para estos astilleros, más de 20 millones de horas de trabajo y la creación de más de 9.000 empleos", ha señalado. "La actividad de Navantia genera el 11% del empleo industrial gallego y el 5% del PIB de la provincia de A Coruña", ha puesto en valor, para incidir en que el anuncio de este miércoles supone "un paso más" para seguir avanzado en la creación de empleo de calidad y en la reindustrialización. "Esto es empleo, esto es industria, esto es futuro", ha manifestado.