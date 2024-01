Rusia pide una reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU tras el siniestro del avión en Bélgorod

24/01/2024 September 23, 2023, New York, New York, USA: After his speech in the General Assembly, SERGEY V. LAVROV, Minister for Foreign Affairs of the Russian Federation, held a news conference in the United Nations Press Briefing room in which he stated by supporting and using their powers to help Ukraine, the West has essentially entered a "direct" war with Moscow calling it a "hybrid" war, but a war nonetheless. POLITICA Europa Press/Contacto/Bianca Otero

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha anunciado este miércoles que los representantes rusos ante Naciones Unidas han solicitado una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el accidente de avión en Bélgorod, del que Moscú responsabiliza a las Fuerzas Armadas ucranianas. Según ha detallado Lavrov --de visita en Nueva York precisamente para asistir a la sesión del Consejo-- la parte rusa ha presentado una solicitud para celebrar una reunión extraordinaria esta noche, y ha instado a Francia, que ostenta la presidencia de turno del Consejo de Seguridad, a programar la reunión lo antes posible. "No me gustaría que se repitiera la historia de 2022, cuando después de la puesta en escena de Bucha (...) la presidencia británica se negó a convocar una reunión de este tipo durante tres días", ha manifestado ante la prensa el encargado de la diplomacia rusa, según recoge la agencia de noticias TASS. Más tarde, el representante adjunto de Rusia ante Naciones Unidas, Dimitri Polianski, ha informado de que la presidencia francesa del Consejo de Seguridad de la ONU ha rechazado celebrar dicha reunión este miércoles, y la ha programado para el jueves en un intento por "dar tiempo a su clientela ucraniana". "Como era de esperar, la presidencia francesa eligió en enero el camino de abusar de sus poderes como presidente del Consejo de Seguridad y se niega a satisfacer nuestra demanda de una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU en relación con el ataque terrorista del régimen de Kiev contra nuestro avión", ha dicho. En una publicación en su canal oficial de Telegram, Polianski ha acusado a la representación francesa ante Naciones Unidas de dar este paso en un intento por "ganar tiempo y dar tiempo a su clientela ucraniana para que presenten al menos una explicación más o menos plausible de lo que está sucediendo". En este contexto, el representante adjunto de Rusia ante Naciones Unidas ha señalado que es "una lástima" ver como la "otrora gloriosa diplomacia francesa" ha devaluado su prestigio hasta tal punto de llegar a ser "un fraude" e "insignificante". UN ATAQUE UCRANIANO CON "MÉTODOS TERRORISTAS" De acuerdo con Lavrov, el avión ruso Il-76 se ha accidentado en Bélgorod como consecuencia "del uso de métodos terroristas por parte del régimen de Kiev", y ha asegurado que la aeronave transportaba prisioneros de guerra ucranianos que iban a ser intercambiados en el marco de un acuerdo con Ucrania. "En lugar de este intercambio, la parte ucraniana de la región de Járkov lanzó un ataque con misiles antiaéreos contra este avión, que resultó fatal", ha añadido el ministro de Exteriores, que ha asegurado que poco después del accidente, las autoridades ucranianas lo han celebrado como una victoria. "Pero tan pronto como se supo que se trataba de un vuelo que transportaba prisioneros de guerra para su intercambio (...) inmediatamente la propaganda ucraniana comenzó a barrer debajo de la alfombra mensajes valientes sobre sus 'victorias' y trató de encontrar otras explicaciones", ha reprochado. Las autoridades de la región rusa de Bélgorod han confirmado este miércoles la muerte de los 74 ocupantes del avión militar siniestrado cerca de la frontera con Ucrania con 65 prisioneros ucranianos a bordo que, según el Ministerio de Defensa ruso, iban a ser intercambiados por militares rusos en las próximas horas. Rodion Miroshnik, alto cargo del Ministerio de Exteriores y encargado de supervisar posibles crímenes de guerra cometidos por Ucrania, ha responsabilizado a Kiev de lo que considera como un "derribo" y ha señalado que se trata de un "acto de barbarie que muestra un total desprecio por la vida humana". En este sentido, Miroshnik ha garantizado que el caso será investigado y que los responsables serán llevados ante la Justicia. La catástrofe "pone seriamente en entredicho la posibilidad de cualquier tipo de acuerdo" con Ucrania en el futuro, según ha destacado el propio funcionario ucraniano. Por su parte, la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania ha asegurado que no cuenta con "información fiable y completa" sobre los pasajeros a bordo del avión, pero sí ha reconocido que para este miércoles estaba previsto un intercambio de prisioneros que finalmente no se ha producido. Ucrania y Rusia han pactado varios canjes de prisioneros desde el inicio de la agresión rusa en febrero de 2023, el más multitudinario de ellos este mismo mes. Gracias a la mediación emiratí, cerca de medio centenar de personas de ambos bandos pudieron regresar de vuelta a sus hogares.