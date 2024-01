Roger Torrent está "convencido" de que habrá Gran Premio de F-1 en Montmeló más allá de 2026

31/08/2023 El conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, interviene tras la firma de un convenio de colaboración con el ceo de la Copa América para garantizar el legado de la competición en Catalunya, en la Terminal Drassanes del Puerto de Barcelona , a 31 de agosto de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). El convenio incluye la utilización del hidrógeno verde en las embarcaciones, la transferencia de conocimiento industrial entre organismos, la contratación de empresas catalanas por parte de la Copa América y el desarrollo de un videojuego. DEPORTES Lorena Sopêna - Europa Press

El conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, ha asegurado que está "convencido" de que habrá Gran Premio de Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona-Cataluña, tras el anuncio de este martes de que Madrid organizará el GP de España de Fórmula 1 desde 2026 y hasta 2035. Lo ha dicho en una entrevista en 3Cat de este miércoles recogida por Europa Press, donde ha insistido en que "la relación es excelente", en referencia a las declaraciones del presidente y ceo de la F-1, Stefano Domenicali, que este martes no descartó que Barcelona siguiese siendo sede de la competición. "Estamos, insisto, en este proceso de conversación para extender esa relación y que vaya mucho más allá", ha recalcado el conseller, que ha garantizado que en el Circuit de Barcelona-Cataluña se organizarán los mejores grandes premios que se hayan hecho nunca, textualmente. Asimismo, ha señalado que la apuesta del Govern es mejorar la experiencia de los asistentes al Gran Premio y ha afirmado que no tienen "ninguna necesidad de constantemente mirar hacia Madrid", ya que cuando no lo han hecho es cuando Cataluña se ha sentido mejor. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, avanzó este martes en rueda de prensa que el Govern está trabajando para "extender más allá de 2026" la celebración Gran Premio de F-1 en el Circuit de Barcelona-Cataluña.