24/01/2024 Ndp Ok Mobility Anuncia En Fitur Su Expansión Por Estados Unidos Con Nuevas Aperturas En Florida POLITICA Europa Press

OK Mobility ha anunciado en el marco de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) que continúa acelerando su plan de expansión por Estados Unidos con la apertura de tres nuevas OK Stores en Florida. Estas tiendas, que abrirán a lo largo de 2024, estarán ubicadas en los aeropuertos de Orlando, Tampa y Fort Lauderdale, y se sumarán a la que la compañía inauguró en Miami en 2022. El fundador y consejero delegado de OK Mobility, Othman Ktiri, ha revelado que estas nuevas aperturas demuestran "el gran atractivo que genera la marca OK Mobility, así como la confianza y satisfacción de los franquiciados con el modelo de negocio disruptivo, único y rentable". Con estas nuevas localizaciones, la empresa de origen balear continúa consolidándose a escala global, reforzando su presencia en Estados Unidos, un país que recibió más de 50 millones de turistas internacionales durante el 2022, según datos de la Administración de Comercio Internacional estadounidense. Estas nuevas aperturas de OK Mobility van a dar respuesta, en parte, a la gran demanda de servicios de movilidad en el estado de Florida, ha apuntado la compañía. Su director de Expansión, Víctor Gómez, ha afirmado que amplían su presencia en Estados Unidos como muestra de su intención "de seguir ofreciendo las mejores experiencias a residentes y turistas en este país", pero también como respuesta a la creciente demanda por parte de sus franquiciados. TRANSFORMACIÓN Y CRECIMIENTO Tras un 2023 marcado por "la expansión geográfica, el posicionamiento y la consolidación a escala global de la compañía", OK Mobility inicia un 2024 "definido por la transformación y el crecimiento de la compañía". Asimismo, la continuación de su Plan #OKontheRoad ha llevado a la plataforma a contar actualmente con más de 70 OK Stores en 15 países.