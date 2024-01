24/01/2024 Nace la Academia de la Música de España con unos "Goya" musicales que premiarán a todos profesionales de la industria. La Academia de la Música de España (ACAMUS) ha sido presentada este miércoles 24 de enero con el anuncio de unos premios musicales que reconozcan el trabajo de todos los profesionales de la industria musical española y que se celebrarán el próximo mes de mayo en Madrid, según ha avanzado en rueda de prensa uno de sus miembros de la Junta Directiva, Luis Cobos. SOCIEDAD PABLO LORENTE

La Academia de la Música de España (ACAMUS) ha sido presentada este miércoles 24 de enero con el anuncio de unos premios musicales que reconozcan el trabajo de todos los profesionales de la industria musical española y que se celebrarán el próximo mes de mayo en Madrid, según ha avanzado en rueda de prensa uno de sus miembros de la Junta Directiva, Luis Cobos. Así, la nueva Academia de la Música, que se consolida como una institución sin ánimo de lucro, se ha constituido tras "casi dos años" de trabajo, y pretende ser "propiedad de todos los componentes del sector de la música" y no solamente "de los artistas y autores", como ha precisado Cobos. "Hemos construido una Academia propiedad de todos los componentes del sector de la música, y no solamente de los artistas y autores, como hubo una academia en su día, que dependía de la SGAE . Esta es una academia transversal y acoge a todos, artistas, autores, productores, managers, promotores, editores... Todos los que, de alguna manera, trabajamos en el arte y la industria de la música", ha añadido Cobos. Aunque la Academia tiene como uno de sus objetivos premiar "la excelencia" en la "creación, promoción protección, estudio y desarrollo de las músicas españolas, iberoamericanas y mundiales" con 'Los Premios de la Música' que se celebrarán en mayo de 2024 en Madrid, la entidad pone el foco igualmente en la protección de sus miembros y en "la cohesión de la industria". Además, en declaraciones para Europa Press, el director y compositor Luis Cobo ha asegurado que la entidad estará "impulsando el Estatuto del Artista" y colaborará con entidades de gestión para mejorar las condiciones de los artistas en plataformas 'streaming', que ha calificado como "catastróficas". "La Academia estará en eso y otras muchas cosas, impulsando, junto a otras organizaciones, el Estatuto del Artista, y, desde luego, colaborará con las entidades de gestión en mejorar las condiciones del 'streaming', que son catastróficas para los artistas y casi para los autores, dicho sea de paso", ha explicado Cobos. Aun así, advierte de que la Academia de la Música "no viene para invadir las funciones y las actividades de otras muchas entidades y organizaciones que se dedican a muchas cosas, sino a ayudar". Entre las funciones que desempeñará la ACAMUS --cuya Junta Directiva está compuesta, entre otros, por Antonio Onetti, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Luz Casal, Pasión Vega, Manuel Carrasco o el productor Pino Sagliocco-- está regulación de la Inteligencia Artificial para que los artistas no se vean perjudicados, la creación de ciclos de música en escuelas y centros educativos, el apoyo a los músicos para mejorar sus derechos laborales o la creación del primer Museo de la Música de España. Además, sobre si la Academia tratará de proteger a los artistas en el contexto del acoso sexual o el abuso de poder, Cobos asegura que esos temas "también serán bienvenidos y tratados", a la vez que ha explicaba que en la ACAMUS tienen "gran interés en que la estructura se vaya dotando también y que, en la industria de la música, la mujer tenga un papel más activo". "Esos problemas, también se tratarán en cuanto alguien los exponga, los madure, los matice y seremos una entidad abierta a la colaboración con todos", ha concluido Cobos.