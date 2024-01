23/01/2024 Miguel Bernardeau desvela que estuvo a punto de morir: "Casi me ahogo". Inmerso en rumores de relación con Ester Expósito, sobre los que por cierto no ha soltado ni prenda, Miguel Bernardeau ha visitado 'El Hormiguero' para presentar su nuevo proyecto, la serie de Amazon Prime Video 'Zorro', que se estrena en la plataforma el próximo 25 de enero. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EL HORMIGUERO

Inmerso en rumores de relación con Ester Expósito, sobre los que por cierto no ha soltado ni prenda, Miguel Bernardeau ha visitado 'El Hormiguero' para presentar su nuevo proyecto, la serie de Amazon Prime Video 'Zorro', que se estrena en la plataforma el próximo 25 de enero. Una charla con Pablo Motos en la que el actor ha hablado del reto que ha supuesto interpretar a este mítico personaje de ficción, pero en la que también ha revelado el momento en el que estuvo a punto de morir. Apasionado del surf -es un experto en esta práctica deportiva y coge olas de varios metros de altura-, el hijo de Ana Duato casi pierde la vida de la manera más tonta posible: "Cojo esas olas y casi me mato en el Mediterráneo" ha asegurado. "Fue navegando tranquilamente un día con viento con un amigo en un catamarán. Íbamos con unos arneses y falló una cosa del montaje y caímos los dos al agua. El catamarán se fue. No había nadie más y estábamos en un sitio que pasan un montón de millonarios con sus barcos y mega yates pero ninguno paraba", ha recordado, asegurando que aunque estuvo "3 horas y media gritándoles, nadie nos hizo caso". "Se te cristaliza la garganta con la sal y teníamos hipotermia. Fue cuando pensé que teníamos un problema" ha reconocido, explicando que fue entonces cuando un hombre, que había encontrado su catamarán a la deriva, paró y les rescató: "Lo recordaré toda mi vida porque al darme su mano para cogerme me ofreció una copa de champán", ha revelado entre risas.