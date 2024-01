Miércoles, 24 de enero de 2024 (18.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Rusia acusa a Ucrania de derribar un Il-76 con 65 ucranianos que iban a ser canjeados

Moscú/Kiev (EFE).- Rusia acusó hoy a Ucrania del derribo de un avión de transporte militar Il-76 en el que murieron sus 74 ocupantes, 65 de ellos prisioneros ucranianos que iban a ser canjeados por efectivos rusos capturados por Kiev. De momento, Ucrania solo ha reconocido que se planeaba un intercambio de prisioneros de guerra, pero guarda silencio sobre su implicación en el siniestro.

ISRAEL PALESTINA

Nueve muertos y 75 heridos por un ataque israelí contra un centro de refugiados de UNRWA en Gaza

Jerusalén (EFE).- Al menos nueve personas murieron y otras 75 resultaron heridas este miércoles en un albergue de la UNRWA ubicado en el sur de la Franja de Gaza después de que el Ejército de Israel disparara proyectiles de tanque contra el refugio, informó el jefe en el enclave palestino de esa agencia de la ONU. "Ataque al Centro de Entrenamiento de Jan Yunis esta tarde; dos proyectiles de tanque impactaron en un edificio que alberga a 800 personas. Se informa de 9 muertos y 75 heridos hasta ahora", indicó Thomas White, director en Gaza de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), a través de la red social X.

IRAK EEUU

Milicias proiraníes atacan 3 posiciones de EEUU en Irak y Siria en respuesta a los bombardeos

Bagdad (EFE).- La agrupación de milicias Resistencia Islámica en Irak reivindicó hoy tres ataques con misiles contra posiciones militares de EE.UU. en el país árabe y en Siria después de que Washington bombardeara anoche enclaves de esta agrupación en territorio iraquí. La agrupación dijo en un comunicado que los objetivos fueron la base de Kóniko, en el este de Siria, y las instalaciones militares del aeropuerto de Erbil y de Ain al Asad, en el norte y el oeste de Irak, donde hay establecidas tropas estadounidenses en el marco de la coalición internacional que lucha contra Estado Islámico.

ARGENTINA HUELGA

Comienza en Argentina la primera huelga general desde 2019

Buenos Aires (EFE).- Argentina comenzó una media jornada de huelga general, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical del país, y secundada por partidos políticos y organizaciones sociales y de derechos humanos, entre otras, que supone el primer paro de estas características desde 2019. Con la medida, convocada entre las 12.00 horas (15.00 GMT) y las 00.00 horas (03.00 GMT), el movimiento sindical argentino exhibirá su fuerza para protestar contra las reformas del Ejecutivo del ultraliberal Javier Milei, que buscan desregularizar la economía y desarmar la estructura del Estado como se conoce hoy.

EEUU ELECCIONES

Haley sigue su caza a Trump en Carolina del Sur, próxima cita clave para los republicanos

Washington (EFE).- La aspirante a la candidatura del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de noviembre, Nikki Haley, continúa este miércoles su campaña y su caza al expresidente Donald Trump (2017-2021) con un mitin en Carolina del Sur, su estado natal, siguiente cita clave del calendario electoral republicano. El expresidente obtuvo la victoria en las primarias de Nuevo Hampshire con el 54,7 % de los votos, con el 91 % escrutado.

MALI SUCESOS

Ascienden a al menos 70 los muertos en el derrumbe de una mina de oro en Mali

Bamako (EFE).- Los muertos al derrumbarse una mina artesanal de oro en la localidad de Kobadani, dentro de la región maliense de Kolikouro, ascienden a al menos 70 personas, informó a EFE un portavoz de la Cámara de Minas de Mali. El accidente ocurrió el pasado viernes en la mina situada cerca de la aldea de Kobada, a unos 250 kilómetros al sur de Bamako, cuando se derrumbó el pozo dejando en su interior a decenas de personas.

GUATEMALA FISCALÍA

La fiscal general de Guatemala dice que no irá a la reunión con el presidente y tampoco dimitirá

Ciudad de Guatemala (EFE).- La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras Argueta, aseguró este miércoles que no asistirá a una reunión con el presidente, Bernardo Arévalo de León, y de igual forma indicó que no dimitirá de su cargo. "No voy a renunciar", expresó Porras por medio de un video difundido en sus redes sociales antes de una reunión propuesta por Arévalo de León para este miércoles por la tarde, a la que la fiscal general no asistirá.

ECUADOR CONFLICTO

Noboa: "Es muy duro salir del país, pero hay que dar la cara al mundo"

Madrid (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo este miércoles en Madrid que es "muy duro salir" de su país, pero consideró que "hay que dar la cara al mundo", en el primer viaje oficial al exterior desde que declarara el "conflicto interno armado". Noboa hizo estas declaraciones a los medios en la feria internacional de turismo Fitur, que se celebra en Madrid, y donde recibió a los reyes de España en el stand de Ecuador, país invitado del evento.

VENEZUELA ELECCIONES

Detenido un tercer jefe del comando de campaña de María Corina Machado, según el partido

Caracas (EFE).- Vente Venezuela, el partido de la candidata presidencial de la principal coalición opositora venezolana, María Corina Machado, denunció este miércoles la detención de Guillermo López, el tercer jefe regional del comando de campaña de la antichavista arrestado esta semana. Además de López, responsable del comando en el estado Trujillo (oeste), la formación ha denunciado la detención de sus jefes de campaña en las regiones de La Guaira (norte) y Yaracuy (oeste), Juan Freites y Luis Camacaro, respectivamente, quienes, según Vente Venezuela, fueron "secuestrados por el régimen", en referencia al Gobierno de Nicolás Maduro.

ÓSCAR

Ryan Gosling lamenta que Greta Gerwig y Margot Robbie no fueran nominadas a los Oscar

Los Ángeles (EFE).- El actor canadiense Ryan Gosling, 'Ken' en la multipremiada 'Barbie', se mostró decepcionado después de que la Academia de Hollywood no nominara a la directora de la cinta, Greta Gerwig, y a su protagonista, la australiana Margot Robbie. "Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto", afirmó en un comunicado publicado después de que ayer la Academia lo nominara como mejor actor de reparto por el papel mencionado. EFE

int/psh