Maria Valcarce: "Fitur se consolida como la mayor feria de turismo del mundo"

28/07/2022 María Valcarce, directora de Fitur ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA P.MESEGAR

La extraordinaria recuperación del sector turístico a nivel mundial tendrá su reflejo un año más en la feria de turismo internacional Fitur 2024 que se celebrará en Madrid esta semana. Una de las cartas de presentación más potentes con las que cuenta la Marca España y que llega en un momento extraordinario para el sector con el país marcando nuevos récords tanto de visitantes como de gasto turístico. En este contexto, la directora de la feria internacional de turismo Fitur 2024, María Valcarce, confirma las excelentes expectativas de la feria para este año, "espejo de la realidad de un sector" que se ha visto beneficiado por una intensa recuperación turística tras la pandemia. "Este año la feria crece en todos sus parámetros, avanza en profesionalidad e internacionalización y este 2024 superamos nuestro último récord", aseguró la directora de la feria en una entrevista a Europa Press en la que mostró sus satisfacción por contribuir al desarrollo y a la generación de negocio del sector turístico a nivel mundial. La feria que se celebrará en Ifema Madrid a partir de este miércoles abre el calendario internacional de ferias turísticas y apunta a cifras récord en todos sus parámetros con un total de 9.000 empresas participantes, 152 países de los que 96 vienen con representación oficial, y 806 expositores titulares que desplegarán su oferta a lo largo de 9 pabellones, uno más que en 2023. La buena respuesta del sector que ha tenido Fitur hace prever también unos excelentes datos en cuanto asistencia y se estima alcanzar los 150.000 profesionales de miércoles a viernes y 100.000 asistentes de público general durante el fin de semana. INYECCION ECONOMICA DE 430 MILLONES PARA MADRID Unas cifras que se traducirán en una importante inyección económica para Madrid, con una estimación de 430 millones de ingresos que impactarán directamente en sectores como el transporte, hotelería, restauración, comercio, ocio y cultura. "Son cifras excelentes que respaldan nuestra consolidación como la mayor feria de turismo del mundo y revalidan nuestra función de ser la gran plataforma de promoción de la industria turística española, el 'hub' con Latinoamérica y el punto de encuentro de todos nuestros participantes con el turismo emisor mundial", aseguró la directora de la feria. Tras un cierre de año 2023 de récord con más de 84 millones de visitantes internacionales, por encima de las cifras récord de 2019, que han realizado un gasto de más 108.000 millones de euros, un 23,8% más que el año anterior, España se prepara ahora para atraer a un turista de mayor calidad con el reto de afrontar la falta de personal cualificado. "Debemos asegurar la captación y retención del talento en el sector y el orgullo de pertenencia a esta industria turística que tanto aporta en términos de riqueza y empleo a nuestro país que es líder y gran potencia turística en el mundo", asegura Valcarce en declaraciones a Europa Press. En su opinión, España es uno de los destinos más populares del mundo gracias a su diversidad geográfica, su patrimonio cultural, su riqueza histórica, su clima, su gastronomía y sus infraestructuras y "estas fortalezas convierten a España en un destino atractivo, seguro y con las bases para seguir recibiendo turistas a la vez que hace frente a los desafíos de sostenibilidad que se le presentan". AVANCE HACIA UNA MAYOR PERSONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN. El evento turístico contará este año con diez secciones específicas que se presentan como monográficos de segmentos turísticos con sus últimas novedades y tendencias. Una de las más destacada esta edición será Fitur 4all una nueva sección que tiene como objetivo el fomentar el turismo inclusivo y accesible. Se han creado además unos premios que reconocen las buenas prácticas de empresas y destinos en este ámbito y alientan estas iniciativas. Y es que el sector avanza a una mayor especialización derivada de una demanda más específica de los viajeros y Fitur recoge las más relevantes y da altavoz y visibilidad a algunas de ellas a través de sus secciones. Este año Fitur contará con una decena de secciones específicas: Fitur 4all, Fitur Sports, Fitur Techy, Fitur Cruises, Fitur LGTB+, Fitur Woman, Fitur Know How & Export, Fitur Screen, Fitur Talent, Fitur Lingua. Todas ellas tendrán como uno de sus ejes de trabajo primordiales la apuesta por la tecnología así como la irrupción de nuevos elementos en juego como la Inteligencia Artificial que puede ser vista como una oportunidad o como una amenaza. Varias de estas secciones monográficas tratarán de entender como equilibrar la necesaria convivencia de las nuevas tecnologías preservando el factor humano y su creatividad como seña diferencial, especialmente en un sector como el turístico. Fitur contará con área de stands dedicada específicamente a la aplicación de la tecnología para el turismo y este año crece especialmente, un 23%, "lo cual demuestra que el sector turístico está apostando claramente por la digitalización". TURISTAS MÁS SOSTENIBLES. Y junto a la digitalización otro de los ejes vertebradoras de la feria este año será la sostenibilidad. La feria mostrará ese año cientos de propuestas de desarrollo sostenible tanto a través de sus stands como de los debates y conferencias que se generan. "El turista aprecia de modo creciente que su viaje minimice impactos negativos y valora los esfuerzos en sostenibilidad realizados tanto por empresas como por destinos", indicó la directora de la feria. Fitur tiene previsto organizar numerosas actividades, jornadas y conferencias enfocadas en la formación, concienciación e intercambio de conocimiento para poner en valor la importancia de un turismo sostenible, que minimice su impacto en el medioambiente y con un impacto positivo en la cultura y comunidades locales y de gobierno corporativo, promoviendo la igualdad y la inclusión. La feria turística se presenta como referente global en la promoción de la responsabilidad ambiental, social y de gobierno corporativo en el sector. Por ello premiará al stand más sostenible, medirá su huella de carbono y el Observatorio FiturNext premiará las iniciativas turísticas que contribuyan a revitalizar los territorios. "Fitur 2024 quiere demostrar que el turismo sostenible no solo es una tendencia, sino una necesidad imperativa para garantizar un futuro equitativo para las generaciones venideras", aseguran desde la feria.