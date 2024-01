La Mesa del Senado rechaza las enmiendas a la reforma constitucional del artículo 49

La Mesa del Senado, al igual que hizo la del Congreso, ha acordado no admitir enmiendas a la reforma constitucional del artículo 49 en la reunión que ha tenido lugar a primera hora de la mañana de este miércoles, por no guardar "relación directa" con la materia regulada, según han confirmado a Europa Press en fuentes parlamentarias. De este modo, la proposición de reforma constitucional será dictaminada este miércoles en la Comisión Constitucional de la Cámara Alta, donde no se debatirán las enmiendas. Posteriormente, este jueves se votará en Pleno. El Congreso también inadmitió las enmiendas presentadas la semana pasada por los partidos políticos Sumar y PNV. El 18 de enero se aprobó la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar 'disminuido' por 312 votos a favor, y 32 en contra, los de Vox.