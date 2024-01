La india Zee insta a Sony a completar la fusión prevista

06/01/2022 FILED - 06 January 2022, US, Las Vegas: Sony's logo is seen at the Japanese electronics company's booth at the CES technology trade show in Las Vegas. Japanese conglomerate Sony on Tuesday reported that its fourth-quarter adjusted operating income increased to 138.6 billion yen ($1 billion) up from 72.6 billion yen a year ago. Photo: Andrej Sokolow/dpa ECONOMIA INTERNACIONAL Andrej Sokolow/dpa

El conglomerado indio Zee Entertainment Enterprises ha instado a Culver Max y BEPL, filiales de la japonesa Sony, a retirar la cancelación anunciada de su fusión con la empresa y a seguir adelante con la transacción en las condiciones previstas, que habría dado origen a un gigante de 10.000 millones de dólares (9.179 millones de euros). En un comunicado remitido a la Bolsa de Bombay, la compañía india ha anunciado que ha transmitido a Culver Max y BEPL que rechaza la acusación de cualquier incumplimiento de sus obligaciones bajo el acuerdo que las partes suscribieron en diciembre de 2021, reiterando que ha cumplido con todas sus obligaciones de buena fe. De este modo, Zee niega que Culver Max y BEPL tengan derecho a rescindir el acuerdo y asegura que la reclamación de una tarifa de rescisión "es legalmente insostenible y no tiene fundamento alguno". "Culver Max y BEPL incumplen sus obligaciones de dar efecto e implementar el plan, sancionado por el Honorable Tribunal Nacional de Derecho de Sociedades", ha indicado la compañía india, que ha pedido a las filiales de Sony que retiren inmediatamente la declaración de rescisión y confirmen que cumplirán con sus obligaciones para dar efecto e implementar el plan de fusión. Tras el anuncio de Zee, las acciones del conglomerado indio de medios subían un 6,28%, después de haber sufrido este martes un desplome de casi el 30% como consecuencia de la decisión de Sony Pictures Networks India Private (SPNI), filial de Sony Group Corporation, de rescindir los acuerdos para su fusión con Zee Entertainment Enterprises, celebrados en diciembre de 2021. Este lunes, Sony Pictures Networks India Private (SPNI), también conocida actualmente como Culver Max Entertainment, anunció que había trasladado a Zee Entertainment Enterprises su intención de rescindir los acuerdos para la fusión de ambas compañías, celebrados el 22 de diciembre de 2021, además de reclamar una indemnización de 90 millones de dólares (82,5 millones de euros). La multinacional nipona indicó que los acuerdos disponían que si la fusión no se concretaba en los veinticuatro meses posteriores a la firma, las partes estarían obligadas a discutir de buena fe una extensión del plazo, añadiendo que, si las partes no podían llegar a un acuerdo sobre dicha prórroga, cualquiera de ellas podría rescindir los acuerdos mediante notificación por escrito. "La fusión no se cerró en la fecha de finalización porque, entre otras cosas, las condiciones de cierre no se habían cumplido para entonces", aseguraba Sony en la notificación enviada a Zee, donde asegura que SPNI ha participado en conversaciones de buena fe para extender la fecha de finalización, pero dicho periodo de discusión expiró sin un acuerdo. En respuesta a la notificación, la compañía india informó de que las filiales de Sony le solicitan una tarifa de rescisión de 90 millones de dólares (82,5 millones de euros) por presuntos incumplimientos por parte de Zee de los términos del acuerdo de fusión y cooperación (MCA) alcanzado en 2021, además de solicitar un arbitraje contra la empresa y la aplicación de medidas provisionales de emergencia contra Zee. "La compañía refuta categóricamente todos los reclamos y afirmaciones hechos por Culver Max y BEPL con respecto a supuestos incumplimientos de la MCA por parte de ZEEL, incluidos sus reclamos por la tarifa de terminación, y se reserva todos sus derechos en este asunto", señaló, añadiendo que tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar los intereses a largo plazo de sus partes interesadas, incluso tomando las acciones legales apropiadas e impugnando las reclamaciones de Culver Max y BEPL en el procedimiento de arbitraje.