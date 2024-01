JUPOL acusa a Marlaska de engañarles tras la enmienda a la amnistía: "No sirvió de nada el trabajo de policías el 1-O"

23/01/2024 El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su llegada a la Comisión de Interior, en el Congreso de los Diputados, a 23 de enero de 2024, en Madrid (España).Durante la comisión, Marlaska, ha informado sobre las líneas generales de la política de su Departamento, entre otros asuntos. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El sindicato JUPOL ha denunciado que las enmiendas pactadas por el PSOE con los partidos independentistas para incluir en la ley de amnistía los delitos del terrorismo si no hay violaciones graves de derechos humanos confirma el "engaño" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el último Pleno del Consejo de la Policía Nacional. JUPOL sostiene que con la ley de amnistía elevada al Pleno del Congreso con el voto favorable del PSOE queda constatado que "no sirvió de nada el trabajo de los policías, los agentes heridos y los tres compañeros que resultaron jubilados por sus lesiones en los disturbios". En un comunicado, JUPOL reacciona a las enmiendas de la ley de amnistía, tras el acuerdo con Junts y ERC, mostrando su "profunda decepción" ya que, advierten, "eliminan las exclusiones" que previamente se habían introducido, como que la medida de gracia no alcanzara a condenados por terrorismo con sentencia firme. En la proposición de ley de amnistía registrada en noviembre por el PSOE se calculó que se podrían beneficiar unos 300 independentistas y al menos 73 policías nacionales, entre ellos los procesados por las cargas del 1-O en un juzgado de Barcelona. El secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, desconfía de los últimos cambios a la ley y de su beneficio para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Los policías nacionales son los únicos que van a pagar las consecuencias del intento de golpe de Estado en Cataluña", ha indicado. JUPOL recuerda que Grande-Marlaska les dijo a puerta cerrada a los sindicatos policiales que ningún policía se mantendría en el proceso judicial por el 1-O ni por los disturbios de 2019 tras la sentencia del 'procés'. "Queda en evidencia que el ministro del Interior faltó gravemente a la verdad en el pasado Pleno extraordinario del Consejo de Policía en el que aseguró que ningún policía quedaría inmerso en un proceso judicial por estos delitos", ha añadido Aarón Rivero. Para JUPOL, lo ocurrido con las enmiendas "es una demostración de que este Gobierno, de la mano de sus socios independentistas, prefiere ponerse del lado de los sediciosos y los delincuentes, mientras abandona y desprecia a la Policía Nacional y a sus agentes".