Juan Ortega revela cómo es su relación actual con Carmen Otte y si influyeron terceras personas en su decisión

Juan Ortega ha dado un paso al frente y, mes y medio después de suspender su boda con Carmen Otte horas antes de darse el 'sí quiero', ha roto su silencio. Alejado de los focos desde el pasado 2 diciembre -día en el que dio 'plantón' en el altar a la que era su prometida- el torero ha reaparecido públicamente y se ha sincerado en una extensa entrevista con Carlos Herrera sobre su polémica decisión. Sincero, y reconociendo que se equivocó en los tiempos y en la manera de hacer las cosas, el sevillano ha confesado que no se trató de "un arrebato ni un calentón", sino que se trató de un paso muy meditado al que venía dando vueltas desde hace un tiempo y del que, como ha asegurado, no se arrepiente a pesar del sufrimiento causado a su exnovia, para la que no tiene más que buenas palabras. "Yo venía arrastrando problemas y siempre luchamos por nuestra relación, pero al final el corazón manda. Pudo mas el corazón que la cabeza porque si hubiese sido por la cabeza* lo fácil hubiese sido tirar palante, pero no me hubiese perdonado hacerlo y que las cosas saliesen mal" ha revelado. Tras hablar largo y tendido en la Cadena COPE, Juan -consciente del interés mediático que despierta tras su 'no boda'- ha atendido a los micrófonos de Europa Press y, aunque en un primer momento ha comentado que "ya he contestado todo lo que había que contestar", sí ha querido aclarar varias cosas. La primera, y tras admitir con un significativo "lógico" que él también lo pasó muy mal a pesar de ser quien suspendió su boda y tomó la decisión de acabar con su relación con Carmen de la peor manera posible después de 10 años de amor, que en su 'plantón' no hubo deslealtades como se ha rumoreado: "No ha habido ni terceras personas ni nada de nada" ha afirmado con contundencia. Y la segunda, además de admitir que romper su silencio le ha venido bien y le ha quitado un peso de encima, revelar que a día de hoy, y al contrario de lo que se pueda pensar teniendo en cuenta las cirscunstancias, su relación con su exprometida es cordial y hay "respeto" y "cariño" entre ambos: "El cariño siempre" ha expresado con una sonrisa. "Soy torero y me preparo para torear y ya está, que es mi preocupación ahora mismo" ha concluido, dejando claro que la presión mediática no le va a afectar en una temporada especialmente ilusionante que arranca la semana que viene en México. Sus nuevas declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!