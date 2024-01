Imanol Alguacil: "Tiene doble valor lo que hemos hecho"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, aseguró este miércoles que "tiene doble valor" lo conseguido en Balaídos, ganando por 1-2 al RC Celta para acceder a las semifinales de la Copa del Rey, habiendo batido dos veces seguidas al equipo vigués y en su feudo. "Es verdad que en Liga están peleando por salir de las posiciones de abajo, pero yo no tengo ninguna duda de que el Celta tiene un grandísimo entrenador y una grandísima plantilla. Por eso entiendo que tiene doble valor lo que hemos hecho, tanto el sábado como hoy", dijo Alguacil en la rueda de prensa posterior al encuentro copero. "Muy contento, además cambiando de sistema a muchos jugadores y con muchas bajas; pero es que de los últimos 12 partidos, hemos jugado 10 fuera de casa, y cómo compite este equipo", destacó el entrenador de una Real Sociedad que ya había vencido al Celta por 0-1 el pasado 20 de enero durante la jornada 21 de LaLiga EA Sports. En este sentido, subrayó las virtudes de sus pupilos. "Si a este equipo algo no le falta nunca es capacidad de sacrificio, pundonor, carácter, personalidad... esté más o menos afortunado", señaló antes de valorar las molestias físicas de Martín Zubimendi. "Hasta que no ha vuelto del calentamiento, no sabía si iba a competir. Ayer en cuanto llegó decía que estaba mejor, pero hoy he hablado con él y tenía serias dudas. Incluso he sido yo el que le he dicho: 'Calienta bien. Si no estás, no juegas'", relató Alguacil. "Hemos mandado a Urko [González de Zarate] a calentar. Cuando ha entrado en el calentamiento es cuando he decidido que jugaba Zubimendi. Y la verdad es que cuando ha llegado el descanso, me ha dicho que medianamente estaba cómodo, que podía aguantar", desveló al respecto. Pese a la victoria, el técnico 'txuri-urdin' remarcó que "todavía queda mucho y no hemos hecho nada porque lo que queremos es llegar a la final". "Hemos dado otro paso más, importante, pero queda el definitivo porque lo que queremos es llegar a la final", insistió Alguacil. Además, habló del inminente fichaje del lateral izquierdo Javi Galán, procedente del Atlético de Madrid. "Es importante doblar posiciones por todos los partidos que vamos a tener que jugar. Nunca he puesto excusas y ahora tampoco va a ser así. Muy contento, aunque todavía no es oficial, de lo de Javi Galán", indicó al respecto. "Es un chico que lo conocemos y lo hemos seguido desde hace tiempo. Estuvimos muy cerca de hacerlo anteriormente, no pudo ser. La verdad es que él está con muchísimas ganas de querer venir y vamos a ver si finalmente mañana se hace oficial; y viendo la baja de Tierney, nos va a venir muy bien", afirmó tras la lesión del futbolista escocés. "En Liga, seguramente por cómo hemos competido, si hubiéramos estado un pelín más acertados, creo que tendríamos algún punto de más. Y es verdad que el día del derbi no estuvimos tan exquisitos como habíamos estado seguramente hace dos meses, pero a mí lo que me enfadó es que alguno entendiera que este equipo jugara sin alma, sin agresividad o sin intensidad. Porque es que si algo hace este equipo es eso", declaró. "No somos conscientes realmente de lo que está haciendo este equipo en los últimos cinco años, y este año es lo mismo. Evidentemente que siempre queremos más y somos los primeros, y yo soy el primero y los jugadores también. Entonces por eso me da mucha pena que a estos jugadores en un momento puntual, porque no hicieran un buen partido, se les exigiera que no jugaran con la actitud adecuada", lamentó finalmente.