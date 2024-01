Esteban Granero: "El Real Madrid va a dominar los próximos años"

24/01/2024 Esteban Granero (dcha) junto a Carlos Rivera, presidente y fundador de la Fundación Alex Rivera, y su hermano Alex ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID FUNDACIÓN ALEX RIVERA

Esteban Granero, exjugador de Real Madrid, Getafe, Real Sociedad o RCD Espanyol, tiene claro que ve al conjunto madridista dominando la Liga española "los próximos años", aunque cree que el FC Barcelona "está trabajando" para darle la vuelta a la situación "lo antes posible", sin esconder que en Europa "nadie" ha tenido el rendimiento del equipo blanco en "los últimos años". "Estamos en una época en la que el Real Madrid tiene el dominio y no lo veo con muchas ganas de soltarlo. Seguro que el FC Barcelona está trabajando para darle la vuelta a la tortilla lo antes posible, pero yo si tengo que augurar algo es que el Real Madrid va a dominar los próximos años", afirmó Esteban Granero a Europa Press durante la presentación de la Fundación Álex Rivera. El exmadridista explicó también que el equipo blanco "tiene cosas que mejorar", y que por ello, todas las temporadas "trae jugadores que pueden dar ese 'saltito' de calidad". "Es por esto que ha venido dominando Europa. Si tú miras los últimos 10 años no hay ningún equipo que haya dominado Europa como el Real Madrid", apuntó. En cuanto a la situación que le tocó vivir como jugador en el club, recuerda que por entonces el Barça estaba "en el mejor momento histórico de su historia", pero que aún así el conjunto merengue fue capaz de "ganar una Liga con el récord de puntos y goles". "Le dimos la vuelta rápido a la situación en unas circunstancias muy complicadas", advirtió. Con respecto al técnico adecuado para dirigir al Real Madrid, el 'Pirata' cree que tanto Carlo Ancelotti como José Mourinho "son muy buenos". "Ancelotti no solamente es muy bueno sino que además hace las cosas de la manera que al Real Madrid le gusta que se hagan, que es con esa ejemplaridad y con ese saber estar y con esa elegancia", explicó. "Gana partidos, títulos, y que encima lo hace una manera que hace sentir orgulloso a todos los madridistas. Es un acierto que Ancelotti esté en el Real Madrid para el club, así como también para Ancelotti el Real Madrid es el mejor sitio", sentenció. Esteban Granero realizó estas declaraciones tras acudir a la presentación de la Fundación Álex Rivera, que ayudará a través de la Inteligencia Artificial, algo que conoce bien por su papel de emprendedor desde su start-up 'Olapic', a que las personas adultas con síndrome de Down puedan mejorar su calidad de vida. "Es inspirador que personas con éxito como el caso de Carlos Rivera, que hayan tenido éxito en sus negocios, den el siguiente paso para ayudar a los demás", indicó el excentrocampista sobre esta positiva iniciativa. Además, el madrileño cree que su presencia en este tipo de actos puede dar a la Fundación "un poco más de visibilidad", aunque aclaró que "el foco" tiene que estar "en la actividad" que haga esta entidad y en "los motivos" que la mueven.