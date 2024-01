Eslovaquia promete a Ucrania que no bloqueará el acceso a su mercado de armas ni la entrega de fondos de la UE

24/01/2024 Robert Fico y Denis Shmigal, primeros ministros de Eslovaquia y Ucrania, respectivamente. POLITICA EUROPA EUROPA UCRANIA ESLOVAQUIA INTERNACIONAL GOBIERNO DE UCRANIA

El primer ministro de Eslovenia, Robert Fico, ha prometido a su par ucraniano, Denis Shmigal, en su visita a Úzhhorod, que su Gobierno no bloqueará el acceso de Kiev al mercado eslovaco de armas ni la entrega de los 50.000 millones de euros que la Unión Europea prevé entregar a Ucrania para su reconstrucción. Así lo ha asegurado el primer ministro ucraniano tras recibir a Fico, cuyo triunfo en las pasadas elecciones causó cierto recelo por su sabida afinidad con el Kremlin. A la espera de la reacción eslovaca y sin que se haya celebrado rueda de prensa alguna tras la reunión, Shmigal ha desglosado algunos de estos acuerdos. De acuerdo con Shmigal, Fico ha prometido que su Gobierno permitirá a Ucrania la compra de armas y equipos militares en el mercado eslovaco, apoyará las aspiraciones europeas de Kiev y el envío de fondos para su recuperación, así como la colaboración en materia de seguridad y defensa en la frontera. "A pesar de nuestros desacuerdos, nos esforzamos por lograr con el Gobierno eslovaco una política de 'nuevo pragmatismo' que beneficie a ambos países", ha remarcado Shmigal en su cuenta de Telegram, en la que ha destacado el diálogo "práctico" y "constructivo" que ha mantenido con Fico. Desde que Fico volvió a asumir el control del Gobierno eslovaco han sido varias las ocasiones en las que ha diferido con el resto de sus socios con respecto a Ucrania. Si bien, no se ha mostrado contrario a la entrada de Ucrania en la UE, no tiene la misma opinión con respecto a su adhesión en la OTAN. Asimismo, se ha mostrado partidario de que Ucrania ceda parte de los territorios anexionados por Rusia durante esta guerra como una vía para alcanzar la paz y se ha opuesto a que las empresas públicas de armamento vendan armas para ser utilizadas en este conflicto. En la víspera de esta visita oficial, llegó incluso a asegurar que actualmente, la vida en Kiev, era completamente normal.