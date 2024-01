Elma Saiz visita EEUU: "La xenofobia y el odio no tienen cabida en sociedades como la española y la estadounidense"

01/01/1980 La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante su visita al Centro de formación Ignacio Ellacuría, junto a la vicelehendakari Idoia Mendia, a 15 de enero de 2024, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). Durante la visita, han conocido el desarrollo de uno de los proyectos de inclusión socio-laboral de personas con riesgo de vulnerabilidad. SOCIEDAD Iñaki Berasaluce - Europa Press

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que "la xenofobia y el odio no tienen cabida en sociedades como la española y la estadounidense, con un vínculo emocional y económico tan fuerte con América Latina". Así lo ha puesto de relieve Elma Saiz, que ha iniciado una visita oficial de tres días a Estados Unidos (EEUU) para reunirse con instituciones del Gobierno y organismos multilaterales y abordar soluciones globales a retos comunes, como la inclusión sociolaboral y una migración "legal, ordenada y segura". Según ha informado este miércoles el Ministerio, Saiz también compartirá experiencias con alumnado de la Universidad de Georgetown y centros y asociaciones españolas en Washington DC. En cuanto a la primera jornada, ha detallado que la ministra de Migraciones ha mantenido cinco reuniones y encuentros bilaterales, acompañada del embajador de España en EEUU, Santiago Cabanas. El martes se reunió con presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, donde describió su labor como estratégica a la hora de superar los retos administrativos y económicos de la migración circular. Juntos, según ha apuntado el Ministerio, han establecido una agenda de colaboración para este respecto y para luchar contra los discursos de odio. "La xenofobia y el odio no tienen cabida en sociedades como la española y la estadounidense, con un vínculo emocional y económico tan fuerte con América Latina", ha declarado Saiz. Posteriormente, conversó con la vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ana María Ibáñez, y miembros de su equipo para profundizar en la colaboración y desarrollo de los proyectos de migración circular sostenible en Guatemala, Honduras y El Salvador. En este caso, el Ministerio que dirige Elma Saiz ha asegurado que Ibáñez y el equipo del BID "han alabado la creación de políticas públicas como el Ingreso Mínimo Vital", y los itinerarios de inclusión asociados, y han pedido a España una evaluación de impacto para escalar las evidencias más exitosas. La ministra se desplazó después a la sede de la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional (USAID), donde charló con Samantha Power, administradora de la agencia. ORDENACIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS "El Ministerio está firmemente comprometido con el desarrollo del acuerdo trilateral suscrito con EEUU y Canadá en mayo de 2023, que pone el foco en la ordenación de los flujos migratorios desde América Latina, una región que vive un momento de grandes desafíos, promoviendo las oportunidades de migración laboral regular", ha asegurado Saiz, que ha agradecido el apoyo del Gobierno estadounidense en las Oficinas de Movilidad Segura para la gestión de programas de reasentamiento. Asimismo, Saiz visitó el Departamento de Estado (DOS) para reunirse con el subsecretario de Estado de Administración y recursos, Richard R. Verma, y la subsecretaria para la oficina de Población, Refugiados y Migración, Julieta Valls. "Me propuse que mi primer viaje internacional fuera a EEUU y tuviéramos este primer encuentro con el Departamento de Estado por el trabajo conjunto que estamos desarrollando en la región centroamericana", ha enfatizado la ministra. La jornada concluyó con un encuentro con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora del presidente Biden en el National Security Council (NSC) de la Casa Blanca. "La migración es un fenómeno complejo en el que se requiere unir fuerzas para dar una respuesta a largo plazo que genere las máximas garantías de integración en las sociedades de destino. Sobre todo, trabajando en estrecha colaboración con los países de origen y tránsito. Agradecemos la disposición de EEUU para seguir explorando este camino de soluciones conjuntas y respetuosas con los derechos humanos", ha enfatizado Elma Saiz. Este miércoles la ministra de Migraciones se reunirá con representantes del Banco Mundial, el Departamento de Seguridad Nacional y el Migration Policy Institute, así como con centros y asociaciones de la comunidad española en Washington DC.