El nivel educativo de las familias influye en el aprendizaje del inglés, según un estudio

24/01/2024

Un estudio de la Universitat de Barcelona (UB) ha mostrado que el nivel educativo de las familias, la aptitud lingüística de los alumnos o las clases extraescolares durante la ESO son "factores relevantes" para aprender con éxito el inglés en la escuela. Se trata de una de las conclusiones de esta investigación de dos profesoras de la UB, Carme Muñoz y Elsa Tragant, que se publica en la obra 'Ten years of English language learning at school' (Palgrave Macmillan, 2023), ha informado la universidad en un comunicado de este miércoles. Las investigadoras han analizado la evolución, desde primero hasta sexto de Primaria, de las competencias en inglés de 140 alumnos, y han seguido a casi una treintena hasta el final de la ESO, en un total de 13 escuelas de Catalunya, mayoritariamente públicas. Según los resultados, los alumnos de Secundaria que estudian inglés fuera de la escuela o tienen contactos en esta lengua "obtienen mejores resultados que los que no lo hacen". Los estudiantes con padres más proclives a participar en el proceso educativo de sus hijos obtienen mejores resultados en inglés, y las familias con un nivel educativo alto "animan a los niños a progresar en el aprendizaje del idioma y les acompañan en el proceso", ya sea con series o libros en inglés u otras actividades. ACOMPAÑAMIENTO Aquellos alumnos que crecen en entornos familiares menos favorables y con menos estudios se ven menos incentivados a aprender el idioma: "Cuando el acompañamiento y la estimulación de los padres es reducido, los estudiantes lo notan negativamente, y esta diferencia entre entornos familiares favorables y menos favorables se ensancha a medida que pasan los cursos". Además, las clases de inglés fuera de la escuela son también un factor clave para su aprendizaje, ya que la mayoría de alumnos que obtuvieron las mejores notas de inglés a finales de secundaria "son los que empezaron a hacer inglés extraescolar a partir de cuarto de Primaria o bien en algún momento de la ESO. Esta investigación ha sido el "mayor estudio longitudinal" realizado en Catalunya sobre el aprendizaje de terceras lenguas, y se ha llevado a cabo con el apoyo del British Council, el programa Lifelong Learning de la Comisión Europea y RecerCaixa.