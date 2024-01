Egipto reconoce un impacto del conflicto en Gaza sobre las previsiones de turistas a finales de 2023

24/01/2024 El ministro de Turismo de Egipto, Ahmed Issa, durante su participación en 2024 en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, España POLITICA AFRICA EGIPTO INTERNACIONAL CEDIDA POR LA AUTORIDAD EGIPCIA DE TURISMO

El ministro de Turismo de Egipto, Ahmed Issa, ha reconocido este miércoles que el conflicto desatado entre israelíes y palestinos tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel ha tenido un impacto sobre las previsiones de turistas que manejaba El Cairo para el último trimestre de 2023. Issa ha detallado en una entrevista concedida a Europa Press en el marco de su visita a Madrid para participar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que las cifras de turistas que viajaron al país entre octubre y final de año supusieron una caída respecto a las previsiones, si bien ha destacado que aún así superaron las de 2022 en este mismo periodo. "Nuestras previsiones originales hasta principios de octubre eran que Egipto recibiría 4,2 millones de turistas en el cuarto trimestre (del año). Recibimos a 3,6 millones, que es un ocho por ciento más que en el mismo trimestre de 2022. La industria sigue creciendo, pero es menos de lo que pudo haber sido", ha sostenido. En esta línea, ha reseñado que la tendencia al alza continúa a principios de este año, a pesar de la continuación del conflicto, que supera ya los cien días, y el riesgo de expansión en la región por los ataques de los hutíes contra buques en el mar Rojo --que han llevado a Estados Unidos y Reino Unido a bombardear Yemen-- y los ataques contra bases estadounidenses en Siria y Irak. "Los primeros diez días de este año hubo un incremento del once por ciento (del número de turistas), respecto a los primeros diez días en 2022. Esperamos que, una vez termine la guerra, alcanzaremos (...) el objetivo de hacer que el turismo crezca en 2024 un 20 por ciento respecto a 2022", ha argumentado. El propio Issa afirmó la semana pasada durante una reunión del Gobierno egipcio que durante 2023 se había alcanzado la cifra de 14,9 millones de turistas, la más alta desde 2010, antes del estallido de la conocida como 'Primavera Árabe'. "Estamos muy orgullosos de este hito. Es una cifra récord", ha manifestado el ministro desde Fitur. "UNA FUERZA PARA LA PAZ" Respecto al papel que puede jugar el país ante el conflicto, Issa ha destacado que El Cairo "es una fuerza para la paz". Así, ha argumentado que "las posiciones y políticas de Egipto en la región demuestran que es una fuerza para la paz" y ha explicado que "Egipto es un país de paz que siempre ha sido y siempre será un país favorable a la paz". En esta línea, ha recordado el papel de El Cairo en el proceso de paz en Oriente Próximo, con el acuerdo alcanzado en 1979 con Israel, con el que el país se convirtió en el primero en establecer relaciones con el Gobierno israelí. Posteriormente, Jordania hizo lo propio en 1994, mientras que Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin y Marruecos firmaron acuerdos de normalización de relaciones en 2020, en el marco de los conocidos como 'Acuerdos de Abraham'. "Se puede ver el historial de Egipto y ver quién inició la paz en Oriente Próximo", ha manifestado el ministro, quien ha recordado que el entonces presidente egipcio, Anuar el Sadat, "viajó en los setenta a Tel Aviv para iniciar el proceso de paz". "Egipto es un país de paz y siempre seguirá siendo un país pacífico", ha reiterado. "Es algo reconocido de forma muy firme por todos nuestros socios en Europa y en todo el mundo desarrollado", ha indicado, en un momento en el que las autoridades egipcias están intentando jugar un papel de mediación con Israel y Hamás para poner fin al conflicto. Los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre contra territorio de Israel se saldaron con cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados --cerca de 130 de los cuales siguen retenidos en Gaza--, mientras que la ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha 25.700 palestinos muertos en la Franja, a los que se suman unos 360 en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de las fuerzas de seguridad o en ataques por parte de colonos. Asimismo, ha ensalzado que El Cairo "mantiene a día de hoy su mejor cooperación con los países europeos, y con España en particular". "Creo que las relaciones entre Egipto y la UE nunca han sido mejores", ha subrayado, antes de mencionar que pudo mantener un encuentro con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante la visita que realizó a Egipto en noviembre de 2023. "Sólo pude sentarme con él durante un periodo muy breve, pero es un hombre increíble. Me encantó reunirme con él", ha valorado. De esta forma, Issa ha hecho hincapié en que esta postura "de paz" es "una política de la que no hay desviaciones", antes de abundar en que "el país es también muy pacífico y muy seguro", en el marco de los esfuerzos del Gobierno egipcio por lograr nuevos incrementos de las cifras de turistas, que cayeron desde 2011 a raíz de la 'Primavera Árabe' y el aumento de la inestabilidad en la región. UNA ESTRATEGIA "TOTALMENTE NUEVA" Para ello, Issa ha incidido en que la estrategia de las autoridades en el sector turístico pasa por "centrarse en la experiencia de los clientes", "triplicar el número de asientos en vuelos a Egipto entre 2022 y 2028" e "incrementar el número de habitaciones en hotel a más de 400.000 de cara a 2028". "Para poder hacer eso, estamos reformando y abriendo el sector de la aviación, centrando nuestro gasto en márketing en arreglar la parte correspondiente a suministros y garantizando que todos los socios en Europa y en todo el mundo pueden hallar presupuestos para gastar en productos egipcios y organizar viajes a Egipto", ha explicado. En este sentido, ha adelantado que el Gobierno egipcio anunciará en febrero "una estrategia totalmente nueva" que tendrá como objetivo "incentivar a los propietarios de hoteles construir rápido en Egipto". Con este proyecto, las autoridades devolverán "una parte significativa del capital invertido, en caso de que los propietarios de hoteles construyan rápido". Issa ha reseñado que "el sector turístico fue una de las industrias de mayor crecimiento en Egipto en 2023, cuando generó más del 25 por ciento de crecimiento en su contribución al PIB", incluida "la apertura de 5.000 habitaciones totalmente nuevas y la reapertura de otras 4.000 que estuvieron cerradas desde hacía más de un año". "Esto dice mucho sobre el grado de crecimiento de la industria", ha apuntado el ministro, que ha abundado además en que "la industria de la aviación ha crecido también muy rápidamente". "Es una industria que depende al cien por ciento del sector privado y en la que el Gobierno de Egipto ha anunciado muy claramente que sólo jugará el papel de regulador", ha recalcado. "Las cifras y nuestras investigaciones de mercado muestran que Egipto es uno de los destinos más buscados en el mundo", ha dicho Issa, quien ha señalado que el crecimiento del sector "depende de la capacidad del lado de los suministros para dar los productos adecuados a los clientes". "No es un problema de demanda", ha argüido. Por último, ha destacado que las autoridades egipcias "están intentando desarrollar todos los lugares arqueológicos, los museos, incluido el Gran Museo Egipcio", con el objetivo de "dar las experiencias para los turistas que viajan por motivos culturales".