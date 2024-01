Cruz Roja explica que su retirada de las salas de asilo de Barajas es "temporal" hasta que existan "condiciones dignas"

10/12/2023 Un viajero en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, a 10 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El gestor de los aeropuertos Aena tiene programados desde el pasado martes, 5 de diciembre, hasta hoy, 10 de diciembre, 27.693 operaciones, por debajo de las 30.571 del año pasado, teniendo en cuenta que el puente en 2022 comenzó en martes frente al de este año que comienza en miércoles. Respecto a 2019, antes de la pandemia, las previsiones de Aena superan ahora en casi 10.000 las operaciones. SOCIEDAD Jesús Hellín - Europa Press

El director de Migraciones de Cruz Roja, José Javier Sánchez, ha asegurado este miércoles que la retirada de la ONG de las salas de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas es "temporal" hasta que vuelva a haber "condiciones dignas". "Las condiciones de la sala con la sobreocupación, y como se viene viendo en las últimas semanas, no nos dejan hacer nuestro trabajo, y lo que hemos manifestado ayer es que nos vamos a retirar temporalmente hasta que vuelva a haber unas condiciones dignas para las personas que están allí alojadas y nosotros podamos hacer nuestro trabajo", ha señalado en declaraciones a Europa Press. En este sentido, ha explicado que la "sobreocupación" de la sala destinada a procedimientos de asilo en Barajas "se viene produciendo desde octubre, principios de noviembre", aunque ha apuntado que "no al nivel de esta última semana". En todo caso, ha precisado que la sala de asilo ha ido cambiando en los últimos años. "Ha estado en la T-1 y cuando la sala de la T-1 se llenaba de personas, se habilitaba la T-4. Ahora, debido a la sobreocupación tanto de la T-1 como de la T-4, se habilitó también otra sala en la T-2", ha explicado. Sin embargo, ha denunciado que la situación "ahora mismo" es que las tres salas "conjuntamente" tienen "sobreocupación" que "excede con mucho de la capacidad". "Ha llegado a un punto que, al no haberse resuelto por nuestra parte, no podemos", ha lamentado. En esta línea, ha indicado que desde Cruz Roja intentan "estar cerca de las personas que lo necesitan" y que trabajan en circunstancias "muy difíciles y muy complicadas", pero siempre y cuando su trabajo tenga "impacto". "Cuando llega el momento en que unas condiciones como las que estamos viviendo se mantienen y hace que no podamos tener el impacto que nuestro trabajo necesita, creemos que lo mejor es retirarnos hasta que estas condiciones se vuelvan a restablecer y sean unas condiciones dignas para las personas que están alojadas en las salas", ha añadido. Igualmente, ha recalcado que cuando se tomen "medidas pertinentes", volverán "al minuto siguiente". "Nuestros equipos están pendientes para volver y poder seguir atendiendo a las personas. Esperemos que verdaderamente se resuelva", ha concluido. INTERIOR NO COMPARTE LA DECISIÓN DE LA ONG Sobre esta decisión, el Ministerio del Interior señaló este martes que respeta pero "no comparte" la decisión de Cruz Roja de renunciar a trabajar en Barajas. "El Ministerio del Interior respeta la decisión tomada por Cruz Roja en las responsabilidades que tiene atribuidas, pero no la compartimos", apuntaron fuentes de Interior tras conocer la retirada de la organización. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska señaló que "desde el primer momento" ha defendido la colaboración institucional como la mejor forma de resolver las incidencias en el aeropuerto madrileño, "que se afrontan con más garantías desde todos los planos y con el esfuerzo y la cooperación de todos los actores implicados". La polémica surge tras las denuncias de los sindicatos de la Policía del "hacinamiento" de solicitantes de asilo y, además, el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid atendió al recurso de la Fiscalía y anuló su autorización de la semana pasada para trasladar a migrantes solicitantes de protección internacional desde Barajas al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, al entender que no se había respetado la ley de asilo. Las fuentes de Interior recordaron que se ha reforzado el número de efectivos de Policía Nacional y de funcionarios de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) ante el problema en el puesto fronterizo de Barajas. "Ante el incremento puntual de solicitudes, se ha reforzado la limpieza de las instalaciones y, en las últimas semanas, se han habilitado dos nuevos despachos para la realización de entrevistas, que se suman a las tres ya existentes, y se ha abierto una tercera sala para atender a los solicitantes", apuntaron desde Interior. El Ministerio también agregó que están buscando "nuevas fórmulas de coordinación para agilizar los trámites de solicitud de protección internacional, con pleno respeto a los derechos de los peticionarios".