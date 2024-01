Carmen Jordá habla de las injustas acusaciones que recibió por un accidente

23/01/2024 Carmen Jordá EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

La reconocida piloto de automovilismo, Carmen Jordá, ha compartido con el equipo de Europa Press algunos aspectos de su vida personal y profesional, revelando algunos detalles sobre un incidente ocurrido hace meses en una clínica de estética y compartiendo sus experiencias sobre acoso en su carrera deportiva. Carmen ha explicado que el incidente con la clínica fue "algo muy injusto que se está resolviendo de la mejor manera posible". La piloto ha expresado su confianza en que la situación será resuelta adecuadamente y sugirió que fue un caso de oportunismo. "Creo que fue un oportunismo en toda regla", afirma. Además de abordar este tema, Carmen Jordá también ha compartido sus planes de ser madre en el futuro, aunque aclara que todavía no es el momento: "Quiero ser madre, llegará el momento adecuado, pero no es ahora. Seguro que llega". Asimismo, ha revelado que actualmente se encuentra "feliz personalmente", sin entrar en detalles sobre sus relaciones sentimentales. También ha comentado un tema sensible en su profesión: el acoso. La piloto ha admitido haber enfrentado episodios incómodos a lo largo de su carrera y destaca que estas situaciones son lamentablemente comunes para las mujeres en diferentes campos, no solo en el deporte: "Siempre tienes que demostrar que tú también puedes estar ahí y que las mujeres valemos igual que los hombres". Sin embargo, Jordá ha mostrado su optimismo al señalar que ha observado una evolución positiva en los últimos años. Destaca avances en la igualdad de género en deportes como la Fórmula 1 y el fútbol, y expresando su alegría por el progreso continuo: "Yo veo una evolución muy clara desde hace 5 o 10 años. Lo estamos viendo en la Fórmula 1, en el fútbol... así que yo me alegro muchísimo. Nos lo merecemos".