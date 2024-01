Biden logra la victoria en las primarias demócratas de New Hampshire

19/01/2024 January 19, 2024, Washington, Dc, USA: United States President Joe Biden welcomes mayors attending the U.S. Conference of Mayors Winter Meeting to the White House in Washington, DC, January 19, 2024 POLITICA Europa Press/Contacto/Chris Kleponis - Pool via CN

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha logrado una amplia victoria en la primera cita de las elecciones primarias del Partido Demócrata, celebradas en el estado de New Hampshire, de cara a los comicios presidenciales de 2024, según proyecciones de medios estadounidenses basados en el 2 por ciento del escrutinio. Así, Biden ha conseguido hasta el momento más del 73 por ciento de los votos, una gran ventaja respecto al segundo candidato, Dean Phillips, con un 16,8 por ciento, y respecto a la tercera, Marianne Williamson, con un 4 por ciento, según datos de la cadena de televisión CNN. Sin embargo, esta victoria no permitirá al mandatario conseguir la adjudicación de delegados de cara a la convención nacional del partido, que designa al candidato del partido para las elecciones presidenciales. De hecho, el nombre de Biden ni siquiera aparecía en las papeletas, aunque se ha permitido contabilizar los votos que han escrito su nombre de forma manual. Todo ello viene por una disputa interna sobre la fecha de las primarias, por lo que el Comité Nacional Demócrata decidió que esta elección no contase. Sin embargo, la victoria de Biden sirve para mostrar la idea de "fortaleza" de cara a las presidenciales.