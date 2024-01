Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 24 ene (16.00 GMT)

Madrid, 24 ene (EFE).-

.- Moscú (Rusia).- El Ministerio de Defensa ruso acusó al ejército ucraniano de derribar el avión de transporte militar Il-76, que se estrelló hoy en territorio ruso con 74 ocupantes a bordo, con un misil antiaéreo disparado desde la región nororiental de Járkov, limítrofe con Rusia.

(vídeo)

.- Yunnan (China).- El número de víctimas tras el corrimiento de tierra en el que 44 personas quedaron enterradas en la madrugada de este lunes en la provincia meridional china de Yunnan aumentó en las últimas horas a 34, informa la agencia estatal Xinhua.

(vídeo)(foto)

.- Madrid (España).- Los reyes han inaugurado este miércoles la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en el recinto de Ifema de Madrid junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, como país invitado de la 44 edición del mayor evento de la industria turística en España, que este año ha batido récord de expositores y de participación.

(vídeo)(foto)

.- Ankara (Turquía).- El presidente de Irán, Ebrahim Raisí, visita en Ankara a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, con quien abordará cuestiones bilaterales e internacionales, en especial la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

(vídeo)

.- Beirut (Líbano).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, dijo hoy a las tropas españolas desplegadas en el Líbano que su trabajo ayuda a prevenir un mayor recrudecimiento de la violencia en la región, durante una ceremonia de condecoración a su labor a las afueras de Beirut.

(vídeo)(foto)

.- Ciudad de Guatemala- El nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, espera reunirse este miércoles con la fiscal general del país centroamericano, Consuelo Porras Argueta, a la que acusó de orquestar un intento de "golpe de Estado" para evitar su investidura el pasado 14 de enero tras una inesperada victoria electoral.

(vídeo)(foto)

.- Ciudad de Panamá.- El reconocido periodista estadounidense del New Yorker Jon Lee Anderson, especializado en Latinoamérica y en conflictos como los de Iraq y Afganistán, imparte la conferencia 'Los retos del periodismo investigativo', como parte del Hay Fórum en Ciudad de Panamá que concluye este miércoles.

(vídeo)(foto)

.- Montevideo (Uruguay).- La central sindical uruguaya, el PIT-CNT, lleva a cabo una marcha en Montevideo para expresar su "solidaridad" con los trabajadores argentinos y rechazar las medidas adoptadas por el Gobierno encabezado por Javier Milei.

(vídeo)(foto)

.- Quito (Ecuador).- La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador atiende a periodistas para valorar los avances del "conflicto armado interno" declarado contra el crimen organizado y la ayuda internacional recibida.

(vídeo)

.- Ciudad Juárez (México).- Organizaciones civiles alertan de que Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, ocupa el primer lugar en la producción de pornografía infantil en el país, que produce el 60% de este material en el mundo, según la organización internacional ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Traficking of children for sexual purposes).

(vídeo)

.- Puebla (México).- Trabajadores comienzan una huelga en la planta automotriz de Audi en Puebla, en el centro de México, por un desacuerdo en el incremento salarial.

(vídeo)

.- Madrid (España).- El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha afirmado hoy que su país vive una situación de "guerra no convencional, una guerra interna, un conflicto armado no internacional", en el que necesitan la ayuda de la Unión Europea y de Estados Unidos para "salir de este problema".

(vídeo)(foto)

.- Chisinau (Moldavia).- El ministro de Exteriores moldavo, Nico Popescu, quien tuvo un papel fundamental a la hora de obtener para su país el estatus de candidato al ingreso en la Unión Europea (UE), anunció hoy su dimisión, que argumentó con la necesidad de tomar un descanso.

(vídeo)(foto)

.- Belgrado (Serbia).- Alrededor de 76 bomberos con 25 vehículos trabajan para controlar un incendio en un centro comercial con la ayuda de la unidad de helicópteros de la policía en Belgrado.

(vídeo)(foto)

.- Berlín (Alemania).- La empresa de ferrocarriles alemanes Deutsche Bahn (DB) advirtió hoy de "afectaciones masivas" en el tráfico ferroviario en toda Alemania por la huelga de advertencia de seis días convocada por el sindicato de maquinistas GDL que comenzó esta madrugada en el transporte de pasajeros y ayer por la tarde en el de mercancías.

(vídeo)(foto)

.- Saná (Yemen).- Cientos de manifestantes salieron hoy a las calles de Saná con banderas palestinas durante una protesta en apoyo al pueblo palestino, en Saná, Yemen.

(vídeo)(foto)

.- Aceh (Indonesia).- Revisión médica a niños y niñas refugiados rohingya que viven temporalmente en el sótano de un edificio gubernamental en Aceh, Indonesia. Los datos del ACNUR indican que casi 1.500 refugiados rohingya han llegado a Aceh desde principios de noviembre de 2023 en varias oleadas con destino a Indonesia y Malasia.

(vídeo)(foto)

.- Colombo (Sri Lanka).- Activistas de derechos civiles de Sri Lanka se manifestaron hoy contra la propuesta de ley de seguridad en línea en Colombo, Sri Lanka.

(vídeo)(foto)

.- Madrid (España).- Un grupo de activistas de Greenpeace ha escalado hoy el Museo de Arte Reina Sofía, icono de la pintura internacional, por uno de los ascensores de cristal junto a la fachada, para denunciar los ataques de Israel en Gaza y reclamar un alto el fuego.

(vídeo)(foto)

.- Ciudad de México.- La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) en México y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizan una conferencia para presentar un informe sobre el futuro de las nuevas profesiones y la inteligencia artificial.

(vídeo)

.- Liverpool (R.Unido).- La tormenta Jocelyn continuó este miércoles en el Reino Unido alterando las redes de transporte en gran parte del país, apenas dos días después de que la tormenta Isha dejara dos fallecidos y miles de hogares sin electricidad.

(vídeo)(foto)

.- Asunción.- Los cancilleres del Mercosur, el mecanismo de integración conformado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y el recién incorporado Bolivia, instalaron este miércoles una reunión en Asunción con una agenda que tiene entre sus principales pendientes el cierre de la negociación del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE).

(vídeo)(foto)

.- Madrid (España).- Con Ecuador como país asociado a la cabeza, Latinoamérica regresa a la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, que abre sus puertas este miércoles y que se convertirá durante cinco días en el mayor expositor en Europa de las propuestas de la región para este 2024.

(vídeo)(foto)

.- Montevideo (Uruguay).- Los abrazos, las lágrimas y el sentir cómo cicatrizan heridas abiertas por una tragedia que 50 años después vuelve a conmover al mundo hacen de 'La sociedad de la nieve' tanto un "regalazo" como un filme "muy bien logrado" para los familiares de "los que no volvieron" de los Andes.

(vídeo)(foto)

.- Barcelona (España).- El escritor barcelonés Eduardo Mendoza ha vuelto a las librerías después de anunciar el pasado año su retirada con 'Tres enigmas para la Organización' una novela negra paródica coral que navega, según ha reconocido, entre Mortadelo y Filemón y clásicos del género como Agatha Christie.

(vídeo)(foto)

.- Madrid (España).- El Norte Global ha caído en una “hipocresía inaceptable”, al intentar salvar “su medio ambiente para sus hijos a base de destruir el medio ambiente y los niños del corazón de África”, reflexiona en una entrevista con EFE el escritor e investigador estadounidense Siddharth Kara.

(vídeo)(foto)

.- Vila-real (Castellón).- El Villarreal CF ha presentado a Gonçalo Guedes y a Yerson Mosquera como nuevos jugadores del equipo para esta temporada.

(vídeo)(foto)(audio)

.- Bilbao (España).- Iñaki Williams ya se encuentra en Bilbao, tras regresar en las últimas horas de la Copa de África, y a disposición de Ernesto Valverde para el partido de esta noche ante el FC Barcelona, eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey que se decide a partido único en San Mamés (21.30 horas).

(vídeo)

.- Barcelona (España).- El FC Barcelona ha viajado este miércoles a Bilbao con la intención de ganar en San Mamés y pasar a las semifinales de la Copa del Rey, tras la victoria blaugrana en el campo del Betis.

(vídeo)

alm/EFE

