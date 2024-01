Ágatha Ruiz de la Prada hace oídos sordos a las críticas de Carmen Lomana

24/01/2024 ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA EN FITUR. Ha sido la primera expulsada y la que más críticas se ha llevado tras su paso por el concurso 'Bailando con la estrellas' de Telecinco, pero Ágatha Ruiz de la Prada sigue imparable y ha conseguido sacarle el lado positivo a todo lo que le ha ocurrido. Tanto es así que volvería a repetir la experiencia y con el único sentimiento que se ha quedado es con el de seguir aprendiendo a bailar. EUROPA SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA PRESS TV

Ha sido la primera expulsada y la que más críticas se ha llevado tras su paso por el concurso 'Bailando con la estrellas' de Telecinco, pero Ágatha Ruiz de la Prada sigue imparable y ha conseguido sacarle el lado positivo a todo lo que le ha ocurrido. Tanto es así que volvería a repetir la experiencia y con el único sentimiento que se ha quedado es con el de seguir aprendiendo a bailar. "La experiencia ha sido fantástica, espero seguir dando clases de baile" nos ha confesado la diseñadora, que se toma con humor todo lo que se ha dicho de ella y aclara que "la experiencia me ha encantado"... Eso sí, desvela que "me ha gustado todo lo que no se veía, lo que se ha visto me ha gustado menos". En cuanto a las críticas que ha tenido Carmen Lomana sobre ella, Ágatha no ha querido mostrar ningún interés y ha confesado que "me aburren"... dejando claro que está al margen de cualquier polémica que se pueda originar entre ellas de nuevo. Y es que hace unos días la diseñadora sí que nos confesaba que el jurado había sido demasiado "hostil" y que era una de las cosas que no le habían gustado de su participación en el programa, pero por lo demás, parece que Ágatha estaría dispuesta no solo a concursar de nuevo sino a aprender a bailar como nadie en la pista.