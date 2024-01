Adrián Beltré aún no asimila su elección al Salón de la Fama de las Grandes Ligas

Redacción Deportes, 23 ene (EFE).- Adrián Beltré fue escogido este martes para integrar la Clase 2024 del Salón de la Fama Nacional de Béisbol de Cooperstown (EEUU), un reconocimiento que premia su histórica trayectoria en este deporte, distinción que confiesa aún no logra asimilar.

"Son cosas que están fuera de mi control, obviamente me siento bien agradecido y bien contento porque me hayan exaltado, y de verdad, voy a tratar de disfrutarlo lo más que pueda, pero todavía no se me ha metido a la cabeza que soy un Salón de la Fama", dijo Beltré al participar en su primera rueda de prensa tras su elección al pabellón de los inmortales de MLB.

Beltré fue escogido en la votación que realiza la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos, cuyos resultados fueron revelados este martes, para formar parte de los nuevos miembros del Salón de la Fama, junto a Todd Helton (79,9 %) y Joe Mauer (76,1 %).

Entre los tres escogidos, Beltré fue el que mayor porcentaje logró, con un 95,1 % que lo coloca solo detrás del panameño Mariano Rivera, quien fue seleccionado de manera unánime (100 %), en cuanto a porcentaje de votos recibidos entre los 19 latinos que forman parte de este exclusivo club de inmortales del béisbol de Grandes Ligas.

"Muy orgulloso y muy contento, no esperaba el apoyo tan masivo (de la votación), obviamente uno trata de no fijarse mucho en eso, para mí era suficiente solamente entrar, aunque sea con el 75,1 %, pero saber que me han votado con una cuota tan alta, no está demás decir que uno se siente contento por eso, pero yo no me creo que soy mejor jugador que David Ortiz o Pedro Martínez, quizás sea la forma de votación de este año", señaló el exjugador de 44 años.

En el encuentro con la prensa, realizado de manera virtual, Beltré se refirió a los más de 3,000 imparables que conectó en su carrera, señalando que no se percibía como un jugador con posibilidades de alcanzar dicha cifra, pero que pudo sacar provecho de su extensa carrera de 21 temporadas.

"Haber alcanzado la hazaña de los tres mil hits es algo que yo nunca me esperaba. Al principio mi carrera fue un poquito lenta y nunca me vi en ese renglón, de los que quizás tuvieran el chance de llegar a tres mil hits, pero cuando juegas muchos juegos y tienes la posibilidad de agotar muchos turnos, eso se acumula y esa fue la razón por la que pude pegar tres mil hits. Tuve el chance de poder seguir creciendo en mi carrera y de una manera u otra, lograr esa hazaña. Fue algo muy bonito llegar hasta ahí", sostuvo Beltré.

Beltré, quien en su carrera vistió las franelas de los Dodgers de Los Ángeles, Marineros de Seattle, Medias Rojas de Boston y Rangers de Texas, se unió a Juan Marichal, Pedro Martínez, David Ortiz y Vladimir Guerrero, como los únicos dominicanos que han asegurado un lugar junto a la "realeza" del béisbol en el pequeño poblado de Cooperstown, Nueva York. EFE

