Actividad empresarial EEUU se expande a ritmo récord de 7 meses

(Bloomberg) -- La actividad empresarial estadounidense registró en enero su mayor expansión en siete meses, impulsada por un mayor crecimiento de los pedidos que hizo que los proveedores de servicios y los fabricantes confiaran más en las perspectivas de la demanda.

El índice compuesto de producción de S&P Global Flash avanzó hasta 52,3, impulsado principalmente por una mayor actividad de servicios. Las lecturas superiores a 50 indican expansión. La medida del grupo sobre la producción prevista para el próximo año subió al nivel más alto desde mayo de 2022, impulsada por una demanda interna más firme.

“La confianza también se ha visto reforzada por las esperanzas de una menor inflación en 2024, lo que aliviará la presión del costo de vida y facilitará el camino hacia tasas de interés más bajas”, dijo en un comunicado Chris Williamson, economista jefe de negocios de S&P Global Market Intelligence.

En una señal positiva para los responsables de formular la política monetaria de la Reserva Federal, la medida de precios de venta de S&P Global registró el crecimiento más débil desde mayo de 2020, arrastrada a la baja por los proveedores de servicios.

“Con el aumento de precios en enero al ritmo más lento desde los confinamientos en pandemia a inicios de 2020, las empresas informan que la inflación de los precios de venta está ahora por debajo del promedio prepandémico y es consistente con la inflación de los precios al consumidor que cae por debajo del objetivo del 2% de la Fed”, dijo Williamson.

Por otro lado, el índice de los precios de venta de los fabricantes aumentó hasta el nivel más alto desde abril, ya que los productores repercutieron los mayores costes de transporte y combustible.

Mientras tanto, los fabricantes también mencionaron retrasos en las entregas a causa de las interrupciones del transporte marítimo y las tormentas invernales. Los plazos de entrega de los proveedores se alargaron por primera vez en más de un año y al máximo desde octubre de 2022, según S&P Global.

La medida compuesta de nuevos pedidos mostró el mayor crecimiento en siete meses. A la cabeza se situaron los fabricantes, cuyas reservas alcanzaron el nivel más alto desde mayo de 2022.

El crecimiento del empleo en los servicios y los fabricantes se moderó, ya que los encuestados indicaron que siguen teniendo dificultades para encontrar trabajadores cualificados debido a la escasez de mano de obra.

