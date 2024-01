The Day Before cierra los servidores y pone fin a cinco años de desarrollo tumultuoso

23/01/2024 Imagen de The Day Before POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA FNTASTIC

Los servidores de The Day Before han dejado de estar operativos este lunes, poniendo fin al último videojuego de Fntastic, marcado por las dudas sobre su desarrollo y los múltiples retrasos que hicieron que finalmente viera la luz a principios de diciembre. The Day Before ha tenido una vida corta entre los usuarios, que pudieron acceder a este multijugador 'online' masivo de supervivencia en mundo abierto el pasado 7 de diciembre, después de que su desarrolladora atrasara en varias ocasiones su lanzamiento. Se desarrollaba en una América pospandémica plagada de personas antropófagas e infectadas. Apareció, además, en un acceso temprano en Steam, con numerosos errores que los jugadores que pudieron acceder a los servidores hicieron notar en foros como Reddit y redes sociales. Este lunes, 45 días después de su lanzamiento, la editora Mytona ha cerrado sus servidores, como informan en Engadget. The Day Before estuvo cinco años en desarrollo, en los que Fntastic invirtió todos sus "esfuerzos recursos y horas de trabajo" en el que era su "primer gran juego", como dijo el pasado 11 de diciembre, día en que anunció el cierre del estudio por falta de financiación y lamentó que ya no podría lanzar los parches necesarios para mejorar la experiencia. La venta al público del título se retrasó en varias ocasiones. En un primer momento iba a llegar en junio de 2022. Sin embargo, la compañía anunció que lo trasladaba al 1 de marzo del siguiente año debido a un cambio en su tecnología de desarrollo, que emplearía el motor Unreal Engine 5. Tras ello, Fntastic notificó en enero de 2023 un nuevo retraso debido a un problema con el registro del nombre, que tuvo como consecuencia su desaparición de la página web de Steam. En concreto, un particular habría presentado una solicitud para registrar ese mismo nombre antes que la desarrolladora. Ante ese nuevo retraso, algunos usuarios comenzaron a preguntar si el juego estaba realmente en desarrollo, a lo que la compañía respondió en febrero del año pasado con un trailer con escenas del juego y una nueva fecha de lanzamiento (10 de noviembre).