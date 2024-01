Sanofi pagará hasta 2.019 millones por la biofarmacéutica Inhibrx

24/04/2020 Laboratorio de Sanofi ECONOMIA Sanofi

El laboratorio francés Sanofi ha llegado a un acuerdo con la biofarmacéutica Inhibrx para adquirir a través de su filial Aventis todos los activos y pasivos asociados con la terapia INBRX-101 por un máximo de 2.200 millones de dólares (2.019 millones de euros), según ha informado las empresas. De este modo, inmediatamente antes del cierre de la fusión, todos los activos y pasivos no pertenecientes a 101, incluidos INBRX-105, INBRX-106, INBRX-109, el proyecto de descubrimiento no 101 de Inhibrx y su infraestructura corporativa, se escindirán de la biofarmacéutica en una nueva empresas cotizada, denominada Inhibrx Biosciences. Según los términos del acuerdo, Sanofi adquirirá todas las acciones en circulación de Inhibrx a través de una fusión y, a su vez, cada accionista de Inhibrx recibirá 30 dólares en efectivo por acción y un derecho de valor contingente por cada título, que representa el derecho a recibir un pago contingente de 5 dólares en efectivo en función de hitos regulatorios, además de una acción de New Inhibrx por cada cuatro acciones ordinarias de Inhibrx que posea. Asimismo, en relación con la transacción, Sanofi asumirá y cancelará la deuda pendiente de terceros de Inhibrx y hará que New Inhibrx se financie con 200 millones de dólares en efectivo (183 millones de euros) y conservará una participación accionaria en New Inhibrx del 8%, mientras que los accionistas de Inhibrx poseerán el 92% restante. Tras el cierre de la transacción, que ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de ambas empresas, New Inhibrx seguirá operando bajo el nombre "Inhibrx" y estará dirigida por Mark Lappe como presidente y consejero delegado, así como por los demás miembros del actual equipo directivo de Inhibrx.