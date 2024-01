Reina Sofía y Thyssen abordarán "la huella y el control colonial" en próximas exposiciones

18/05/2013 Fachada del Museo Nacional Thyssen Bornemisza en Madrid. CULTURA ESPAÑA EUROPA MADRID MUSEO NACIONAL THYSSEN BORNEMISZA

Los Museos Nacionales Reina Sofía y Thyssen abordarán "la huella y el control colonial" en sus próximas exposiciones, unas programaciones que ya estaban previstas antes del anuncio del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de abrir un proceso de revisión de las colecciones de Museos Estatales que "permitan superar un marco colonial". Así, desde el Museo Reina Sofía se ha considerado "relevante" abrir de nuevo el capítulo 8 de la última presentación de su colección permanente, 'Dispositivo 92. Puede la historia ser rebobinada?', dedicado "a posiciones críticas con el control colonial y a los efectos nocivos del imperialismo en las últimas décadas, con especial hincapié en Latinoamérica". El director de la pinacoteca, Manuel Segade, ha explicado en declaraciones a Europa Press que esta "ambiciosa" presentación solo pudo visitarse durante unas semanas debido a un problema técnico con su licencia de apertura y la adecuación de accesibilidad. "Volverá a abrir antes de la celebración de ARCO de forma muy oportuna, ya que mostraba por primera vez hace dos años muchas adquisiciones recientes y fondos obtenidos en colaboración con grandes coleccionistas latinoamericanos gracias al apoyo de la Fundación Museo Reina Sofía", ha remarcado. Preguntado al respecto de la puesta en el foco del arte colonial en los museos, Segade considera que el pensamiento decolonial viene influyendo en las prácticas artísticas "hace ya décadas" y, por lo tanto, en el arte actual es "un asunto ineludible". "Las prácticas artísticas no dejan de situarlo en el centro de la creación", ha indicado. En este sentido, ha recordado que l arte contemporáneo nace en un "momento de crisis" del proyecto de la modernidad, a mediados de los años 60, en el mismo momento en que tiene lugar la segunda ola del Feminismo o la revuelta de clase de Mayo del 68. "Pero también es cuando culminan los procesos de decolonización del sur global de los antiguos imperios europeos", ha remarcado. Por su parte, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que "lleva años" trabajando con el concepto de descolonización, inaugurará este próximo verano una exposición centrada en la huella colonial en las colecciones Thyssen. "El museo lleva años trabajando con el concepto de descolonización, con una perspectiva de revisión de sus colecciones, y programando exposiciones y performances con un carácter decolonial como las de Carla Hayes Mayoral, Amar Kanwar o Agnes Essonti, entre otros", han apuntado a Europa Press fuentes de la pinacoteca. Por parte del otro Museo Nacional, el Prado, pese a no contar con piezas relevantes de ese arte colonial, sí que se abordó hace dos años las relaciones entre España y América en el arte con la exposición 'Tornaviaje', con casi más de un centenar de piezas que indagaban en ese "prolijo intercambio". Este lunes, Urtasun anunció en el Congreso un proceso de revisión de las colecciones de Museos Estatales que "permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado, en muchas ocasiones", la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico. "Se trata de establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar este marco colonial", remarcó el ministro, avanzando que existen compromisos internacionales asumidos por España, si bien hasta el momento no se ha detallado más acerca de este plan de "revisión". En los Museos Estatales se encuentra el Tesoro de Quimbaya (Museo de América), que por ejemplo ya ha centrado el debate de devolución de arte colonial encabezado por la propia formación política del ministro, Sumar. Así, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, junto al parlamentario de Sumar Gerardo Pisarello, registraron el pasado mes de octubre una pregunta escrita dirigida al Gobierno en funciones para interesarse sobre si "ha valorado iniciar los trámites necesarios" para la restitución del Tesoro de los Quimbaya a la República de Colombia. En la iniciativa se recordaba que esta es la voluntad manifestada por el actual Gobierno colombiano, que se suma a las demandas y reivindicaciones de la sociedad colombiana para recuperar "su legado histórico y cultural". Este tesoro -que reúne 122 de las 400 piezas halladas hace 150 años- se encuentra en la actualidad expuesto en el Museo de América de Madrid. Su llegada a España se debió a un regalo privado del presidente de Colombia, Carlos Holguín (1888-1892) a la reina María Cristina, a finales del siglo XIX, en agradecimiento por haber intercedido en un conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela. AUMENTAN LAS VISITAS AL MUSEO DE AMÉRICA El Museo de América ha experimentado en los últimos años un crecimiento en el número de visitantes --en 2023 han alcanzado los 86.934--. Pese a que fuentes del ministerio de Cultura han señalado a Europa Press que en el número de visitantes "siempre influyen factores externos a la institución, como son una pandemia, el aumento del turismo o el interés social por un tema", no se atribuye ese incremento a la exposición mediática que ha tenido gracias al Tesoro de Quimbaya. "Es una consideración general", han reiterado respecto a la importancia de esta pieza en el aumento de visitantes. Aún así, estos datos no han alcanzado los obtenidos en 1999 en esta pinacoteca, año de récord. "Fue un año en el que hubo un intenso programa de exposiciones y ciclos de conferencias", han remarcado estas mismas fuentes.