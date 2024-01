Planas pide "equilibrio" entre apoyo a importaciones de Ucrania y protección del sector agrícola UE

28/12/2021 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, comparece tras la reunión del Consejo de Ministros en Moncloa, a 28 de diciembre de 2021, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto-ley que reforma el mercado laboral tras el acuerdo que alcanzó el Gobierno con sindicatos y empresarios la víspera de Nochebuena y con el que se da cumplimiento al objetivo comprometido con Bruselas de tener lista la reforma laboral antes de finalizar 2021. La reforma pactada por el Ejecutivo y los agentes sociales, que entrará en vigor en unos días aunque se decida tramitar como proyecto de ley, toca varios aspectos del Estatuto de los Trabajadores, como la contratación y la negociación colectiva, y tiene entre sus principales objetivos la reducción de la elevada temporalidad en España. ECONOMIA EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL - Europa Press

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado este martes en Bruselas que "hay un equilibrio perfectamente posible" entre el apoyo a Ucrania a través de la prórroga de liberalización de aranceles y las salvaguardias para el sector agroganadero de la UE, en especial para los mercados de los cinco Estados miembro colindantes con Ucrania --Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía--, que reclaman más restricciones alegando perturbaciones por el aumento de importaciones. Está previsto que la Comisión adopte esta semana una propuesta para prorrogar la exención de aranceles comerciales frente a los vetos nacionales ilegales que han impuesto estos cinco Estados miembro a los productos agrícolas procedentes de Ucrania hasta junio de 2025. La exención de aranceles es una medida en vigor desde junio de 2022 para ayudar a Kiev a recuperar sus rutas comerciales con el exterior, lastradas por la invasión rusa, y que la Comisión ha prorrogado en varias ocasiones, la última, hasta junio de 2024. "España siempre ha apoyado firmemente a Ucrania en su lucha por la independencia nacional y la libertad y por eso creemos que es importante apoyar los flujos comerciales", ha apuntado Planas a su llegada a la reunión de ministros de Agricultura de la UE en la capital belga. El ministro ha reconocido que comprende que el bloqueo del corredor del mar Negro por parte de Rusia haya generado "problemas de mercado" pero ha recordado que Ucrania está luchando por su libertad y la de toda la UE y que, por ello, requiere del apoyo comunitario. En este sentido, Planas considera que la plataforma que componen representantes de Ucrania, de los cinco países colindantes y de la Comisión es la que debe analizar la realidad de esos flujos comerciales, ya que cree que "ha habido mucho ruido, datos y lobby al respecto". "España es un país interesado en la exportación de maíz y girasol, principalmente, pero el motivo primero de esta medida es apoyar a Ucrania, que está luchando por su libertad, que también es la nuestra", ha remachado Planas. DIÁLOGO ESTRATÉGICO Y PROTESTAS AGRARIAS En relación al Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Agricultura en la UE --anunciado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en su discurso sobre el Estado de la Unión 2023--, que comenzará formalmente el jueves 25 de enero, Planas ha comprometido su apoyo a esta iniciativa aunque ha lamentado que la Comisión la haya planteado "muy tarde en esta legislatura". Por contra, considera que habría sido más oportuno lanzar esta consulta en 2018, cuando se presentaron las novedades de la Política Agraria Común (PAC) o las estrategias del Pacto Verde y 'De la granja a la mesa'. "Queremos reforzar el papel de apoyo de la PAC", ha apuntado Planas al respecto, para que esta "aumente su peso" de cara al futuro en el presupuesto comunitario y que las ayudas a la renta de los agricultores continúen siendo algo "fundamental". Preguntado por las protestas agrarias en varios Estados miembro, el ministro ha destacado que los agricultores y ganaderos quieren que su voz sea escuchada, al tiempo que ha reconocido la existencia de problemas nacionales específicos en países como Alemania, Bélgica, Bulgaria, Países Bajos o Polonia, con la supresión de ayudas o las restricciones a la cabaña ganadera, mientras que ha destacado que este no es el caso de España. Asimismo, ha advertido de una "tentación de la extrema derecha" de utilizar a agricultores y ganaderos como "instrumento político", algo que ha tildado de "lamentable" porque "necesitan que se les defienda, se les escuche y se trabaje con ellos". "Ahora hay elecciones y la tentación es grande, pero no proporcionan ninguna solución y sí muchos problemas. Hay mucha gente que está queriendo meter lío y eso el lo que está en su agenda, pero no en la agenda de los ciudadanos", ha apostillado.