El cineasta Pedro Almodóvar, en una fotografía de archivo. EFE / Juanjo Martín.

Los Ángeles (EE.UU.), 23 ene (EFE).- El director español Pedro Almodóvar quedó fuera de la contienda al Óscar 2024 al no haber quedado seleccionado entre los finalistas de la categoría a mejor cortometraje.

La estatuilla la disputarán cortos como 'The Wonderful Story of Henry Sugar', del reconocido director Wes Anderson, y 'The After', de Misan Harriman y Nicky Bentham.