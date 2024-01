Neutralidad en la implementación tecnologías y la búsqueda de una IA admisible como seña de identidad de SDG Group

23/01/2024 Rueda de prensa de SDG Group en Madrid POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA

SDG Group considera que su capacidad de sobrevivir al futuro se basa en ser neutral a la hora de emplear tecnología, con el objetivo de ser hábil en todas las disponibles, así como en su apuesta por una Inteligencia Artificial (IA) generativa admisible, participativa e inclusiva. La consultora especializada en Data, Analytics & IA ha explicado cómo trabaja a nivel global y local en España, así como el modo en que detecta las tendencias emergentes en el sector gracias al empleo de un radar, una herramienta que la división SDG Research utiliza para alinear las hojas de ruta de innovación con los clientes y con la que puede indicarles cuál es su siguiente paso en la economía de los datos. Con este radar, analiza y evalúa las tecnologías y lenguajes que tendrán un impacto significativo en el mercado, muestra el tiempo de asimilación de una tendencia y el grado de impacto de ésta en las compañías y categoriza cada 'asstet' en una disciplina del ámbito de data & analytics. En este sentido, la firma ha indicado que el uso de esta herramienta no solo sirve para guiar a las empresas a las que ofrece su servicios, sino también para autoexigirse como compañía "estar continuamente evaluando la situación del mercado" y tomar las mejores decisiones en términos de partnerships, expertise, branding, training y talento. SDG logra satisfacer las necesidades de sus clientes porque tiene en cuenta dos aspectos. En primer lugar, logra un balance entre el uso de la tecnología y el entendimiento de la naturaleza de los problemas, la jerga y los procesos de cada empresa. Segundo, porque responde "pronto" y es neutro a nivel de tecnología, según ha matizado el socio director y Big Data & Advanced Analytics de SDG, Antonio Torrado. Esto significa que SDG no se centra en una herramienta exclusiva, sino que el equipo de la compañía intenta "ser muy hábil" con todas las disponibles. "El buen talento ya no solo exige remuneración, sino también proyectos que inspiren. Por eso, tenemos que procurar que las empresas crezcan profesionalmente cuidando estos aspectos", ha comentado el directivo. TENDENCIAS EN DATA, ANALÍTICA E IA Gracias a este radar, SDG Group ha mencionado una serie de tendencias influyentes en datos, análisis e inteligencia artificial para 2024 y que "pueden ayudar a las empresas a alcanzar el éxito al permitirles prever los cambios de forma proactiva, ajustar sus objetivo, manejar eficazmente los riesgos y capitalizar las tecnologías emergentes para expandirse". La primera de ellas se centra en la hiperautomatización en la construcción de estructuras de datos, que "aborda la creciente complejidad y escala de los entornos de datos, especialmente en organizaciones que dependen cada vez más de diversas fuentes de datos distribuidas en plataformas informáticas locales y en la nube". SDG considera que esta tendencia está impulsada principalmente por los avances en la IA y las tecnologías de aprendizaje autómático. Con ellas, las organizaciones pueden integrar datos de forma dinámica y dedicar menos tiempo a la codificación manual o al mantenimiento de integraciones de datos entre nubes. La firma ha vislumbrado una segunda tendencia relacionada con la evolución de las plataformas de datos, que se están "reinventando" para lograr una manipulación de datos más intuitiva, eficiente y adaptable. Gracias a ello, las empresas pueden responder rápidamente a los comportamientos de sus clientes y a las tendencias del mercado. Por otra parte, SDG ha matizado que la desfragmentación de datos en varias fuentes de almacenamiento sigue siendo "un desafñio común" y que gracias a estas plataformas de datos modernas, es posible reunir conjuntos de datos dispares para proporcionar una visión unificada, lo que se traduce en una inversión de tiempo menor, para dedicarlo principalmente al negocio. Como tercera tendencia, SDG ha mencionado el procesamiento analítico transaccional híbrido (HTAP, por sus siglas en inglés), que elimina el movimiento de datos y los informes por lotes desactualizados, y que se extenderá a diferentes empresas más allá de las dedicadas a los servicios financieros y las telecomunicaciones. Por otra parte, la consultora considera que la IA ha propiciado "una nueva era para la inteligencia del negocio", al procurar una visión más holística de lo que está sucediendo dentro del sector, en el que las empresas pueden tomar decisiones tanto a partir de datos como mediante la combinación integral de toda la información disponible de la empresa y de su ecosistema digital. Asimismo, la compañía ha recordado que, a medida que los modelos de IA generativa evolucionan para mejorar la generación de contenido, se descubre una amplia gama de nuevas aplicaciones en distintos ámbitos. Como tendencia en auge, ha insistido en que su empleo no solo puede ofrecer nuevas fuentes de ingresos al monetizar el contenido que se genera, sino que también favorece una mejora en la experiencia de cliente. Con ello, SDG ha subrayado que el uso de la IA y el análisis avanzado para extraer información clave de los datos ambientales, sociales y de gobierno (ESG) serán cruciales para las organizaciones, "no solo convirtiéndolo en una práctica estándar para medir el progreso y el impacto, sino también para mejorar la fiabilidad de los informes de sostenibilidad". Por último, la firma de análisis ha señalado que a medida que la inteligencia artificial "tome decisiones cada vez más impactantes, aumentarán las expectativas en torno a una IA fiable y admisible" y que para generar confianza, las organizaciones deben implementar políticas sólidas de gobernanza de IA, marcos éticos y herramientas técnicas. Así, apuesta por una tecnología segura y construida para la seguridad integral de las personas y los ecosistemas figitales, justa y que evite crear o reforzar prejuicios injustos, privada, responsable, sostenible, humana e inclusiva. Esta, además, se debe desarrollar dentro del marco jurídico a escala mundial, con la ONU o la UE entre los organismos implicados. EL ASISTENTE GENA La consultora también ha hecho hincapié en el trabajo más reciente de SDG iLabs, formado por los laboratorios donde llevan a cabo las pruebas de concepto y prototipos; una división gracias a la cual ha desarrollado un laboratorio focalizado en la experimentación con inteligencia artificial generativa. En este sentido, ha presentado GENA, un "compañero basado en IA" que contesta a preguntas cotidianas dentro de la infraestructura de SDG Group, con el que busca enfocarse "en dar valor de forma ágil" a sus clientes y para el que ya se trabaja en una segunda versión. Se trata de un asistente que tendrá la capacidad de ejecutar diferentes tareas mediante lenguaje natural, como buscar y sintetizar documentos, generar respuestas automáticas con y sin contexto o generar texto de código fuente y traducción de contenido. SDG EN ESPAÑA La firma ha explicado finalmente que el mercado español es prioritario para SDG Group y que, a pesar de tener una firma de consultoría global, tiene una gran presencia local, ya que dispone de cinco oficinas en el país: Barcelona, Madrid, Logroño y Santiago de Compostela, a las que se ha añadido recientemente Valencia. En términos generales, la compañía considera que España "es el motor de ideación, innovación y exportación", según han explicado los responsables durante la presentación, donde han matizado que de los 500 clientes con los que trabajan actualmente, 300 son españoles y más del 50 por ciento de ellos son del IBEX. Este país, además, representa algo más del 50 por ciento de los 95 millones de facturación que registró en 2023 y cuenta con un equipo humano formado por 1.300 profesionales en España. No obstante, la compañía prevé incorporan 500 más a lo largo de este año.