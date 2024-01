México informa de que sus conciudadanos del barco secuestrado por los hutíes se encuentran "en buen estado"

19/11/2023 Una fotografía distribuida por el Centro de Medios Militares Hutí muestra a los rebeldes rodeando el carguero 'Galaxy Leader' mientras lo capturan en el mar Rojo frente a las costas de Yemen POLITICA DEPORTES ---/dpa

El Ministerio de Exteriores de México ha informado este lunes de que los tripulantes con nacionalidad mexicana del barco 'Galaxy Leader' que se encuentra secuestrado por los rebeldes yemeníes hutíes desde hace dos meses se encuentran "en buen estado de salud" y "las condiciones a bordo del buque en el que permanecen retenidos son adecuadas". Los embajadores de México en Arabia Saudí e Irán han mantenido "comunicación permanente con autoridades e interlocutores del liderazgo hutí, así como numerosas reuniones para solicitar la liberación de los dos tripulantes mexicanos". Esto ha facilitado el contacto "entre ellos y sus familias", y se ha "corroborado" que no sufren ningún tipo de "maltrato o abuso". Así, el embajador de México en Irán ha mantenido una llamada telefónica con los conciudadanos, que afirmaron que reciben un "trato adecuado", y el cónsul honorario de México en Saná, la capital de Yemen, ha realizado una visita para constatar sus condiciones. Los hutíes secuestraron la embarcación, gestionada por la empresa japonesa Nippon Yusen y dedicada al transporte de vehículos, el 20 de noviembre en el mar Rojo alegando que se trata de una medida de represalia en respuesta a los "atroces actos de Israel contra el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania" en sus operaciones contra barcos que tengan algún tipo de relación con Israel. No obstante, las autoridades israelíes recalcaron entonces que no se trata de una embarcación israelí --ya que tiene bandera de Bahamas-- y tildaron el secuestro de "incidente grave con consecuencias globales", atribuyendo lo ocurrido al "terrorismo iraní".