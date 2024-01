Malú: "Cuando una mujer tiene las cosas claras, pasa a ser difícil"

22/01/2024 MALÚ VISITA EL PROGRAMA DE 'Y AHORA SONSOLES' PARA CELEBRAR SUS 25 AÑOS EN LA MÚSICA. En un momento de su vida en el que ha decidido disfrutar al máximo de su profesión, pero sobre todo de su lado más personal, Malú reaparece en el programa de Sonsoles Ónega para promocionar su último disco, 'A todo sí' con el que celebra sus 25 años en el mundo de la música. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD ANTENA 3

En un momento de su vida en el que ha decidido disfrutar al máximo de su profesión, pero sobre todo de su lado más personal, Malú reaparece en el programa de Sonsoles Ónega para promocionar su último disco, 'A todo sí' con el que celebra sus 25 años en el mundo de la música. Reconociendo que viene de una familia de artistas, Malú explica que en su casa la música, sobre todo el flamenco, siempre ha sido la protagonista indiscutible de cualquier reunión: "Vengo de una familia de artistas, mi casa era de artistas, de musica 24 horas, si no había para comer...había una fiesta y haba música, si estabamos contentos... también. El flamenco es una forma se sentir y expresarse, a mí me han enseñado así" le ha confesado Malú a Sonsoles durante la entrevista. Con una larga trayectoria profesional a su espalda, la cantante esxplica que siempre ha tenido muy claro lo que quería y lo que no quería hacer en su carrera, aunque matiza: "He dicho menos veces que no de las que tendría que haber dicho. A nivel musical tuve muy claro lo que sí y lo que no. Cuando una mujer tiene las cosas claras, pasa a ser dificil" reconoce. Con una bonita gira por delante en la que reunirse de nuevo con sus fans, pero esta vez en un ambiente mucho más íntimo y especial, Malú explica por qué ha tomado la decisión de hacer conciertos mucho más pequeños en esta nueva gira: "Estoy en un momento de mi vida que quiero disfrutar, masticar lo que hago, al final estamos haciendo cuatro días en Madrid, otros días no se donde... pero puedo cantar de otra forma, al final eso me lo pedía el cuerpo".