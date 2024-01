Makoke insiste en su versión tras lo sucedido con Carlo Costanzia: "Tengo todas las pruebas, yo no he mentido"

23/01/2024 MAKOKE SALE DE LAS INSTALACIONES DE TELECINCO Y HABLA DE LO SUCEDIDO CON CARLO COSTANZIA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

En medio del revuelo mediático que se ha formado tras la aparición de Carlo Costanzia en 'De Viernes', las diferentes voces entorno a las vivencias que ha contado el joven no se han hecho esperar. En esta ocasión el foco está puesto en Makoke que reveló públicamente algunas converaciones con el ex marido de Mar Flores y que no han sentado nada bien a los protagonistas. Conscientes del lío que se ha formado, Makoke ha querido dejar claro que ella no ha mentido en lo que ha contado y que, además, tiene pruebas que confirman todo lo que ha dicho: "Tengo todas las pruebas, yo no he mentido, a mí la persona que tenemos en común me dice que no va por mí el comunicado, pero vamos, me da igual, yo he hecho mi trabajo, he tenido una información y ya está, no he mentido a nadie". Molesta por la reacción que ha tenido Laura Matamoros defendiendo a su primo Carlo y arremetiendo contra ella, Makoke reconoce: "No me las esperaba, la verdad yo de Carlo, de su primo, he hablado bien, no he hablado mal, he dicho que ha sido muy valiente y muy generoso contando todo lo que ha contado y que es una víctima de los dos, de un divorcio complicado". A pesar de las diferencias que existieron en el pasado, Makoke asegura que su relación con la hija de Kiko Matamoros en los últimos meses era buena: "Coincidíamos en maquillaje, teníamos buena relación, charlábamos cordialmente, yo estaba muy contenta con la relación que hay". Tras este último ataque de Laura Matamoros, Makoke cree que podría haber habido personas que han envenenado a la joven influencer contándole información falsa sobre las palabras que dijo: "Que alguien le haya contado cosas que no he dicho, que le hayan envenenado, cualquier persona de su alrededor que le haya envenenado en contarle cosas que no he dicho".