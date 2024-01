Maite Alberdi, nominada al Óscar a mejor documental por 'La memoria infinita'

Los Ángeles (EE.UU.), 23 ene (EFE).- 'La memoria infinita', de la chilena Maite Alberdi, fue nominada este martes a la mejor película documental de la 96 edición de los Óscar.

La película chilena compite con proyectos como 'Four Daughters', 'To Kill a Tiger', 'Bobi Wine: The People’s President' y '20 Days in Mariupol'.

Esta es la segunda nominación al óscar que recibe la cineasta de 40 años, quien en 2020 llegó a la celebración de cine más importante de la industria con el documental 'El agente topo', donde contaba la historia de Sergio, un anciano de 80 años, que se convierte en un espía en un hogar de ancianos.

En 'La memoria infinita' Alberdi retrata la relación de amor entre el periodista Augusto Góngora y la actriz y exministra de Cultura chilena Paulina Urrutia, marcada por las complicaciones del alzheimer de Góngora, y mientras teje como telón de fondo la historia de un país marcado por la dictadura.

En 2023, el documental se destacó como ganador en la categoría de documental internacional en el Festival de Sundance de cine independiente, donde celebró su estreno mundial. Este año, Alberdi volvió a ser parte de este destacado evento cinematográfico, siendo honrada con el premio honorífico Vanguardia.

Alberdi ha pasado gran parte de su carrera en el cine contando historias que versan sobre la dignificación de la vejez.

En 2014, el documental 'La once' le valió reconocimiento internacional al retratar a un grupo de ancianas amigas de su abuela durante su ritual mensual de tomar el té, una tradición que han mantenido durante más de 60 años.

Dos años después, presentó 'Yo no soy de aquí', una obra en la que exploró la demencia senil y el alzhéimer en ancianos inmigrantes.

Los ganadores a los Óscar se darán a conocer el 10 de marzo a través de una ceremonia emitida en directo por la cadena ABC desde el teatro Dolby de Los Ángeles. EFE

