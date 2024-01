Lorenzo Quinn declara en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer tras la denuncia de su exmujer, Giovanna Cicutto

07/03/2013 Lorenzo Quinn y Giovanna Cicutto en los tiempos felices de su matrimonio. Después de 35 años de matrimonio y 3 hijos en común, el escultor Lorenzo Quinn y su exmujer, Giovanna Cicutto, anunciaban su separación el pasado mayo. Y 9 meses después, la tensión no ha dejado de crecer entre la expareja, que libra una feroz batalla en los juzgados. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Después de 35 años de matrimonio y 3 hijos en común, el escultor Lorenzo Quinn y su exmujer, Giovanna Cicutto, anunciaban su separación el pasado mayo. Y 9 meses después, la tensión no ha dejado de crecer entre la expareja, que libra una feroz batalla en los juzgados. Aunque en un primer momento parecía que el divorcio sería 'cordial', el hijo del icónico actor Anthony Quinn denunció a la italiana en junio de ese mismo año por la filtración de un material de carácter íntimo y privado -fotografías de su miembro viril- que atentaría contra su intimidad. Además, y después de que Lorenzo asegurase que Giovanna entró a la fuerza en su taller de arte para armar un escándalo y destrozarlo todo, su exmujer contraatacaba acusando a su exmarido de haberle sido infiel y confesaba haber sufrido maltrato psicológico de forma habitual durante su matrimonio. Su relación no ha dejado de empeorar en estos meses y la italana ha denunciado al escultor en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Gavá, donde Lorenzo ha acudido a declarar este lunes acusado de un presunto delito de violencia de género. Intentando pasar desapercibido, el hijo de Anthony Quinn llegaba a su cita con el juez con el casco de moto puesto y entraba al lugar en solitario mirando pensativo su teléfono móvil. Tras prestar declaración, el artista se enfrentaba a las preguntas de los reporteros sobre las acusaciones de maltrato de Giovanna y la guerra cruzada que mantienen desde su separación. Muy serio, y refugiándose en su casco, Lorenzo ha guardado silencio y no ha revelado cómo se encuentra, evitando dar su versión sobre la demanda de su exmujer. Una actitud esquiva que también ha mostrado su abogado, David Martí, que no ha revelado cómo ha ido la declaración ni si es cierto que la italiana ha filtrado imágenes de carácter íntimo de su cliente. Ajena a la presencia de su exmarido en el Juzgado de Violencia contra la Mujer, Giovanna ha reaparecido con la mejor de sus sonrisas y sus mejores galas en los premios anuales del periódico 'El mundo deportivo'. Sin embargo, y al igual que Lorenzo horas antes, ha evitado dar su versión y contarnos la última hora de su guerra legal contra el padre de sus hijos.